Tra i primi 100 atenei al mondo: grandissimo risultato per l'Università di Padova

L’Università degli Studi di Padova è tra i primi 100 atenei al mondo nella classifica THE Impact Ranking: un importante riconoscimento del ruolo dell’Ateneo nel perseguire i 17 obiettivi dell’Onu per uno Sviluppo Sostenibile.

Classifica

Sono stati infatti pubblicati i risultati della terza edizione dello University Impact Ranking, la classifica elaborata dalla testata internazionale Times Higher Education (THE) con l’obiettivo di evidenziare come il settore dell’alta formazione e ricerca affronti gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati nell’Agenda ONU 2030. Il ranking intende fornire una rappresentazione di come il lavoro delle università influisca sulla comunità aldilà dei compiti primari della didattica e della ricerca. Intende valutare, cioè, il più generale contributo al benessere e al trasferimento di conoscenza della società. Queste attività sono, oggi, comunemente ricondotte all’espressione "terza missione" che THE valuta nella nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’ONU (Sustainable Development Goals - SDGs).

Impact Ranking

L’Impact Ranking è una classifica recente che si sta affermando rapidamente a livello internazionale come è dimostrato dalla forte crescita nel numero di partecipanti, passati dai 768 atenei della scorsa edizione ai 1115 di questo nuovo ranking, e dalla presenza di tutte le migliori grandi università. In questa contesto competitivo, l’Università di Padova centra l’obiettivo di entrare tra i primi 100 atenei al mondo, posizionandosi al 99° posto. La classifica è elaborata sulla base dei risultati ottenuti per l’obiettivo 17 dell’ONU, ossia le modalità di attuazione e collaborazioni per il perseguimento degli SDG: questo è considerato come prerequisito indispensabile per la partecipazione al ranking, e dei migliori tre risultati ottenuti con riferimento agli altri SDG.

Risultati

Analizzando le classifiche per i singoli obiettivi, l’Universitrà di Padova ottiene il migliore risultato nel SDG 14 – Qualità della didattica, dove si classifica al 14° posto su scala mondiale. Questa classifica considera quanto l’istituzione garantisca un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuova le opportunità di apprendimento permanente per tutti. Il secondo migliore risultato, l’ateneo di Padova, lo ottiene nel SDG 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica, classificandosi 27°. Questo indice valuta le politiche di gestione del personale, la partecipazione degli studenti ad attività di stage e tirocinio nonché la partecipazione allo sviluppo del proprio territorio. Il terzo miglior risultato è nel SDG 11 – Città e comunità sostenibili, dove l’Ateneo si classifica 47°. Questo indice valuta le pratiche di sostenibilità ambientale e l’impegno per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. Infine, l’Università di Padova si conferma tra i primi 100 atenei al mondo per il proprio impegno nella parità di genere (SDG 5, 89° posto), nell’obiettivo relativo a Industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9, 75° posto) e in quello riferito a Salute e benessere (SDG 3, 84° posto).

Commento

Commenta Giulio Vidotto, coordinatore Unipd della Commissione Ranking: «Data la partecipazione di tutte le più importanti università al mondo, il THE Impact Ranking conferma la crescente attenzione dell’accademia e dell’opinione pubblica verso il ruolo delle università nel favorire una crescita sostenibile del territorio rispettosa della qualità di vita presente e di quella delle future generazioni. Questa visione stimola il nostro Ateneo a offrire un contributo sempre maggiore alla definizione di modelli di sviluppo che coniughino il benessere economico e sociale nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda. I risultati ottenuti su questi obiettivi premiano il continuo sforzo di tutte le componenti dell’Ateneo per offrire una didattica inclusiva e di qualità in un contesto di salvaguardia delle condizioni di lavoro favorendo al contempo la parità di genere e operando proattivamente per uno sviluppo sostenibile del territorio e per la salvaguardia del nostro patrimonio storico».