Un'istruzione di qualità, comprovata anche negli Usa: la classifica che premia l'Università di Padova

Il ranking mondiale delle università pubblicato dalla rivista statunitense "Us News" vede l’Università di Padova al 119° posto al mondo e seconda in Italia (l’indagine ha coinvolto ben 1750 università di oltre 90 paesi).

Classifica

Il Best Global Universities Ranking 2022 pone inoltre il nostro Ateneo nelle top 100 università mondiali per produttività e impatto della ricerca, con riferimento agli indicatori: "Pubblicazioni", "Citazioni totali" e "Numero di pubblicazioni comprese nel 10% tra quelle più citate". L'indagine ha prodotto anche ranking per materia (Subject); in questi l'Università di Padova ottiene i migliori risultati in “Space Science” (17° posto a livello mondiale) ed è nelle prime 100 università al mondo in molte aree: Agricultural Sciences (81), Cardiac and Cardiovascular Systems (64), Cell Biology (69), Economics and Business (99), Electrical and Electronic Engineering (40), Environment/Ecology (67), Gastroenterology and Hepatology (50), Immunology (99), Mechanical Engineering (80), Physics (81), Plant and Animal Science (69), Psychiatry/Psychology (84), Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging (74) e Surgery (96). Le università sono state classificate in base a 13 indicatori che misurano le prestazioni di ricerca accademica e la reputazione globale e regionale