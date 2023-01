Ratzinger e il Grüner Baum Hotel, il luogo dove mangiava crepe ai mirtilli e incontrava i prof del Bo

Profonda commozione per la scomparsa di Papa Benedetto XVI al Grüner Baum Hotel di Bressanone dove il pontefice emerito era solito trascorrere le vacanze col fratello Georg e la sorella Maria dal 1968 al 1976. Era lì che incontrava i docenti del Bo. «La nostra - ricorda Christl Stremitzer, titolare col marito Burghart e la figlia Cornelia di uno dei più prestigiosi e antichi hotel della città dei principi vescovi - è da sempre una comunità di clienti e amici. Joseph Ratzinger è stato uno di questi, sicuramente il più illustre».

Palatschinken

Patito delle "palatschinken" ai mirtilli (un tipo di crepe di origine boema), Papa Ratzinger, anche dopo la sua nomina a vescovo di Monaco e Frisinga che lo "obbligava" ad avere una stanza al seminario e non più in hotel, continuò a frequentare il Grüner Baum per gustare la specialità. «Il suo tavolo era (è) il primo a destra entrando nella nostra sala da pranzo principale - conferma Burghart Stremitzer - e molti dei nostri più affezionati clienti lo ricordano riservato ma al tempo stesso cordiale quando qualche ospite, soprattutto bavarese, si accorgeva della sua presenza». Numerose le testimonianze giornalistiche dell'affezione di Papa Benedetto per il Grüner Baum, affezione che i coniugi Stremitzer hanno opportunamente valorizzato nello spazio antistante la reception.

Docenti del Bo

«Per chi arriva al Grüner Baum per la prima volta - spiega la signora Christl - la lettura degli articoli incorniciati affissi all'ingresso è una sorta di benvenuto e, lo dico col sorriso che caratterizzava Joseph Ratzinger quando qui da noi si intratteneva anche con i professori dell'Università di Padova (Sartori e Zuccalà soprattutto, ma anche altri), la promessa che al Grüner Baum il soggiorno è degno di un papa». L'ultima volta che la signora Christl ha avuto occasione di incontrare Benedetto XVI è stato nel 2014 in occasione della visita fatta in Vaticano al Papa emerito. Per l'occasione la banda di Riscone suonò in suo onore e chi era quel giorno all'incontro ricorda che Benedetto XVI si commosse alla vista di Christl Stremitzer che gli aveva portato, memore dei tanti anni di vacanze del Papa al Grüner Baum, un cesto di specialità pasticcere di produzione propria.