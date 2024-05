Femminicidio di Giada Zanola, le reazioni politiche. Zaia: «Notizia sconvolgente, basta violenza»

Si stanno inevitabilmente susseguendo di minuto in minuto le reazioni politiche alla terribile notizia del femminicidio di Giada Zanola.

Luca Zaia

Tra i primi a commentare la tragedia c'è Luca Zaia. presidente della Regione: «Dobbiamo dirlo con fermezza, insegnandolo a tutti, dai bambini fino agli adulti: la violenza sulle donne è un crimine orrendo. Siamo di fronte a una catena di sangue che non dobbiamo e non vogliamo considerare interminabile. Nuovamente ci troviamo di fronte alla sconvolgente notizia di una donna, una giovane mamma, che in una circostanza che poteva sembrare un suicidio sarebbe stata, invece, uccisa dal compagno che è già stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Se confermato, siamo nuovamente a confrontarci con una morte inquietante che rilancia ancora una volta interrogativi profondi e ci impone di mantenere alta una riflessione sociale che superi la cronaca e impedisca di abituarci alla cruda realtà di simili tragedie. Esprimo i sentimenti di vicinanza ai familiari, alle amiche e agli amici in questa sofferenza, in particolare penso al piccolo figlio di tre anni che ha perso la mamma e, di fatto, la famiglia. Con la morte di Giada il Veneto è di nuovo in lutto, come nei giorni di Giulia, Vanessa, Sara e di altre ancora prima di loro. Potrebbe essere il quarto femminicidio solo nei pochi mesi a cavallo tra l’anno scorso e questo; una contabilità inaccettabile che fa accapponare la pelle e indignare. Di fronte a una simile spirale di violenza, tutti abbiamo il dovere di reagire con una risposta risoluta che cominci dal convincimento che la cultura del rispetto inizia con il non girarsi dall’altra parte a fronte di condizioni di maltrattamento e violenza di cui si è a conoscenza. Ognuno segnalando situazioni di questo genere può salvare una vita e sostenere le reti antiviolenza impegnate nella lotta a questa piaga che non possiamo accettare e dobbiamo debellare».

Alessandra Moretti

Sulla vicenda si esprime anche Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico: «Un pensiero commosso a Giada Zanola e alle persone che le volevano bene. Giada è stata vittima dell’ennesima violenza in ambito familiare, probabilmente dalla persona che doveva amarla e proteggerla. Giada è la diciassettesima donna vittima di femminicidio in Italia dall’inizio dell’anno, la seconda in Veneto. Non smetteremo mai di enfatizzare la necessità di educazione sentimentale per arginare un fenomeno devastante come quello dei femminicidi. La prevenzione comincia nelle scuole ma poi va estesa a tutti i livelli e deve coinvolgere ragazze e ragazzi, donne e uomini».

Daniela Sbrollini

Questo il messaggio di cordoglio di Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva e capogruppo in commissione Femminicidio: «Da suicidio a omicidio, l'ennesima donna vittima di violenza. Quanto sarebbe avvenuto a Vigonza, vicino a Padova, se confermato, mi sconvolge. Un delitto terribile e intollerabile, che scuote le coscienze, e impone al legislatore ulteriori interventi per fermare la strage. Il pensiero va al figlio di tre anni della coppia, vittima innocente della presunta violenza del padre, ai parenti, alla comunità cui, da veneta, mi sento particolarmente vicina. Faremo di tutto per evitare che altre tragedie simili si ripetano».

Andrea Martella

Dice la sua anche Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Pd: «Un nuovo ennesimo femminicidio sconvolge il Veneto. Riteniamo che non ci si debba rassegnare a questo continua tragedia. Ciò che era sembrato un suicidio di una giovane donna nel padovano, atto già di per sé terribile, ora assume i contorni di un femminicidio su cui stanno lavorando gli inquirenti. È una tragedia che lascia scossa tutta la comunità veneta e che deve indurre istituzioni e società a non lasciare sole le donne e a contrastare ogni forma di violenza di genere».

Roberto Toigo

Commenta Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto: «Il solo pensiero mi immobilizza dalla rabbia e dal senso di impotenza che provo in questo momento. La notizia che ho appena letto online e che sta circolando velocemente su tutti i siti web è quella, purtroppo, di un altro femminicidio. Una parola che nessuno vorrebbe più sentire dopo il caso di Giulia Cecchettin, ma che invece stenta a sparire nonostante i buoni propositi, le frasi corali dei “mai più”, le maggiori azioni anche di sensibilizzazione contro la violenza di genere che si stanno promuovendo, in particolare in Veneto. La giovane donna, apprendo con tristezza che aveva anche un bimbo piccolo, che sembrava essersi suicidata poche ore fa gettandosi dal cavalcavia dell’autostrada A4, è stata invece uccisa dal compagno. Una svolta drammatica e scioccante che è giunta nella notte al termine delle indagini effettuate dagli agenti della Polstrada di Padova e Venezia e dalla squadra mobile di Padova. Ancora una volta leggiamo che il colpevole sarebbe il compagno della vittima. E’ disarmante sentirsi così inutili di fronte a queste morti ingiuste che coinvolgono le donne. La Uil Veneto continua la sua lotta silenziosa ma costante contro i femminicidi anche grazie ai suoi uffici di stalking e mobbing e non smetterà mai di promuovere la cultura della vita e del rispetto verso le donne e la parità di genere»