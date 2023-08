Santocono presidente della Camera di Commercio, Zaia: «Fare squadra per il bene del Veneto»

Alla notizia della conferma di Antonio Santocono quale presidente della Camera di Commercio di Padova si sono immediatamente succeduti i messaggi di congratulazioni.

Roberto Marcato

Il primo a complimentarsi è stato l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, presente proprio nella sede della Camera di Commercio: «La conferma all’unanimità è un bel segnale di forza. Le associazioni di categorie hanno dimostrato attenzione straordinaria per il territorio negli ultimi cinque anni. Abbiamo avuto un crash test durante la pandemia quando abbiamo messo in piedi azioni rapide in risposta alle esigenze del territorio senza mai discutere sul se, ma eventualmente solo sul come. Oggi abbiamo la responsabilità straordinaria di fare da detonatore allo sviluppo straordinario di un territorio, quello padovano, che è stato da più parti indicato come vertice del nuovo triangolo di sviluppo nazionale ed europeo Milano-Bologna-Padova. Abbiamo la responsabilità di essere agevolatori del progresso facendo leva sul connubio Università-imprese perché non esiste futuro imprenditoriale senza capacità di innovare. In questi anni abbiamo dato una dimostrazione concreta che senza corpi intermedi non c’è futuro del territorio. I risultati raggiunti insieme sono importanti ma anche le modalità attraverso le quali sono stati raggiunto sono essenziali. Per questo rinnovo l’augurio di buon lavoro a Santocono e a tutto il consiglio».

Luca Zaia

È quindi toccato al presidente della Regione Luca Zaia: «Mi congratulo con Antonio Santocono per la conferma a presidente della Camera di Commercio di Padova. Siamo tutti impegnati nella sfida del sostegno al rilancio dell’economia dei nostri territori e servono persone capaci di assumere le redini per costruire insieme il Veneto del futuro. A Santocono rinnovo l’augurio di buon lavoro, ringraziandolo per aver accettato ancora la sfida. La parola d’ordine resta fare squadra per il bene del nostro Veneto. Sono certo che il prossimo quinquennio la collaborazione tra Regione e Camera di Commercio di Padova, come tutte quelle delle varie province, sarà rinsaldata e lavoreremo in maniera sempre più coordinata per far crescere ancora la nostra straordinaria terra veneta».

Leopoldo Destro

«La rielezione all’unanimità del Presidente Antonio Santocono alla guida della Camera di Commercio Padova è un’ottima notizia e l’esito naturale del metodo di ascolto, coesione, apertura all’innovazione e visione corale di sviluppo costruito con sapienza in questi anni, che ha puntato su investimenti strategici per la modernizzazione delle imprese e del territorio, come il quartiere fieristico e l’area Soft City, il nuovo Centro Congressi e ha rafforzato la vocazione all’innovazione dell’area di respiro nazionale ed europeo, favorendo l’insediamento di una rete di strutture come l’Hub dell’innovazione dell’Ateneo, il Competence Center, Le Village e infine la Scuola Italiana di Design. Oltre a progetti, tra gli altri, come Padova Hub Metropolitano 2030 e la nascente Fondazione per il Turismo. La capacità di ripresa mostrata dal tessuto economico padovano nella fase post-pandemia è stata sorprendente, la dimostrazione che se giochiamo di squadra vinciamo. Ma per progettare la crescita futura, in uno scenario di transizioni sfidanti, inflazione, aumento del costo del denaro, occorre insistere nelle scelte coraggiose che vanno dal sostegno alle imprese giovanili all’aiuto all’export fino alla sostenibilità, alla semplificazione amministrativa, alla spinta alla digitalizzazione, specie delle imprese di piccole dimensioni, allo sviluppo delle competenze, degli ITS e dell’Alta Formazione. I prossimi anni saranno cruciali. Il nuovo Consiglio e la Giunta camerali, con l’impegno diretto dei Presidenti delle associazioni di categoria, esprimono nel modo più concreto questa consapevolezza, la determinazione e la responsabilità a far fronte comune tra le imprese e con le istituzioni e lavorare, insieme, per crescere e per continuare ad essere protagonisti della scena nazionale ed internazionale. Uno straordinario impulso per tutti a innovare, al quale sono pronti a dare il loro contributo i Consiglieri Nicoletta Andrighetti, Alice Pretto, Giovanni Taliana e Omer Vilnai in rappresentanza di Confindustria e Ance. Al Presidente Antonio Santocono, al Vicepresidente Patrizio Bertin, alla nuova Giunta di cui ho l’onore di far parte e al Consiglio camerali, le congratulazioni mie personali e di tutta Confindustria Veneto Est e l’augurio di un ottimo lavoro»: così Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est, sulla nomina del Presidente e la designazione della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova per il mandato 2023-2028.

Cna Padova

A seguire Luca Montagnin, presidente di Cna Padova e Rovigo: «Rivolgo le mie congratulazioni ad Antonio Santocono per la riconferma e un augurio di buon lavoro per il suo secondo mandato da presidente. Da parte nostra c’è soddisfazione soprattutto per aver scelto la continuità: la Camera ha lavorato bene negli ultimi 5 anni, pur in contesti complicati per tutto il tessuto economico non solo locale ma anche nazionale. CNA, che era già parte di questa squadra, è pronta a rafforzare ulteriormente il suo impegno, lavorando in sinergia con tutti i soggetti economici e istituzionali della provincia per potenziare la crescita e l’innovazione delle imprese. Da questo punto di vista ritengo molto importante che all’interno della Giunta siedano i presidenti delle associazioni di categoria più rappresentative. Mi sembra un segnale di grande impegno da parte di tutti, che accresce l’autorevolezza dell’Ente e la sua capacità di incidere. Nei prossimi anni lavoreremo soprattutto su due fronti: da una parte nel dare maggior attenzione al territorio provinciale, quindi uscendo dai confini del capoluogo. Dall’altra facendo sì che il mondo dell’artigianato sia sempre più valorizzato. Le competenze e professionalità dei nostri artigiani sono un patrimonio che va assolutamente salvaguardato».

Teatro Stabile del Veneto

Afferma invece Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto: «A nome dell’intera comunità del Teatro mi congratulo con Antonio Santocono per la sua rielezione a presidente della Camera di Commercio di Padova. Una riconferma che ci trova felici e soddisfatti per il sostengo che la CCIA di Padova ha dimostrato nei confronti del nostro teatro anche attraverso progetti che ci avvicinano sempre di più al territorio. Al presidente i nostri migliori auguri di buon lavoro». La Camera di Commercio di Padova, assieme a quelle di Venezia e Rovigo e di Treviso e Belluno, è entrata come socio del Teatro Stabile del Veneto nel luglio del 2020 e in questi tre anni ne ha sostenuto l’operato promuovendo la realizzazione di progetti per la valorizzazione dei luoghi d’impresa e del patrimonio industriale del Veneto. Tra questi è da citare il percorso del “Teatro d’impresa” che, mettendo in dialogo cinque compagnie teatrali e altrettante aziende del territorio, ha saputo avvicinare le imprese culturali e creative a quelle tradizionali e che si rinnoverà anche per la stagione 23/24 attraverso una nuova collaborazione con l’Università di Padova introducendo anche la presenza degli alunni delle scuole padovane. Da ricordare, inoltre, lo spettacolo Io sono stato di Barabao Teatro andato in scena al Teatro Verdi lo scorso maggio in occasione della giornata della legalità e a cui hanno partecipato numerosi istituti scolastici presenti a Padova e in provincia.