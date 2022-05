Recital su Pantani, la famiglia rimanda al mittente l'invito. Il legale attacca Ordine e Fondazione Forense

Una telefonata che avrebbe dovuto essere breve ma di sassolini da togliere ne aveva eccome, l'avvocato Alessi Plantano Florenzi. Il legale della famiglia Pantani non nasconde il suo disappunto a fronte di una vicenda della quale non vorrebbero parlare più. Lo spettacolo su Marco Pantani, il campione del ciclismo che non si è potuto che amare, sportivamente, alla follia, fa discutere senza essere neppure andato in scena. Durante la conferenza stampa che ha lanciato la prima, che si terrà proprio a Padova, regista e sceneggiatore, Andrea Maioli ed Emanuele Montagna, accompagnati dall'avvocato Francesco Rossi, presidente della fondazione forense patavina, hanno difeso le loro scelte artistiche e si sono detti increduli di fronte alle polemiche che si sono scatenate.

«Non si intendono spendere altre parole a proposito di una questione che rimane desolante. Il pensiero dei genitori di Marco Pantani sul recital che reca anche il nome di loro figlio è già stato chiaramente espresso con il comunicato di cui è stata recentemente data pubblica diffusione», fa sapere con una nota l'avvocato Alessi Plantano Florenzi. Al telefono però aggiunge diverse cose che nel testo non sono dette. «Ho inviato diverse mail via Pec all'ordine degli avvocati di Padova ma non ho mai avuto risposta. Dirette al Presidente (l'avvocato Leonarod Arnau n.d.r.) ma non abbiamo mai ricevuto nulla». Gli autori dello spettacolo dicono di aver parlato con lei e che voleva tagliare della parti: «Guardi, è molto semplice, basta che chiediate di mostrarvi quelle che erano le nostre richieste. Loro sostengono che il testo è stato scritto nel 2019, ma non considera le novità emerse dopo. A livello di indagini. Aspetti troppo importanti e delicati. Erano poche pagine quelle in cui abbiamo chiesto di intervenire. Poi hanno pure tentato di approcciarsi alla famiglia contattando una persona molto vicina, un comportamento che ritengo incomprensibile se non irrispettoso. Loro hanno deciso di andare avanti per la loro strada, facciano pure, ma non tirino in mezzo la famiglia che di questa cosa non ne vuole sapere».

Sia dalla conferenza stampa di presentazione della spettacolo che dalla conversazione con il legale della famiglia di Pantani si intuisce che la parte incriminata è quella che racconta gli ultimi giorni di Pantani. Quelli trascorsi in un hotel, con il finale che sappiamo. Tragico finale. Al netto di quello che tutti speriamo emergerà prima o poi, la verità quindi, nello spettacolo si evince ( non lo ha ancora visto nessuno ) che gli eccessi di quei giorni siano un po' il fulcro. Così facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto agli autori alla conferenza stampa, anche all'avvocato Alessi Plantano Florenzi, che oltre a essere un legale è anche uno che di ciclismo ne sa, visto che ancora oggi lo pratica a buoni livelli. Così chiediamo, ma non è che forse ci si concentra troppo su quanto sia accaduto nell'hotel di Cesenatico e meno in un'altra stanza di albergo, quella di Madonna di Campiglio? Ci riferiamo naturalmente al giorno in cui fu estromesso dal Giro e quindi da quello che era il suo stesso mondo. All'Hotel Touring, quel 5 giugno del 1999 non si chiude solo la carriera di un campione, ma forse anche qualcos'altro. La riposta del legale è laconica: «E' una storia dolorosa che va trattata non solo con rispetto ma anche con una certa cura. Soprattutto se si vuole stabilire la verità. E non mi pare questo il caso, mi riferisco allo spettacolo. Che poi ad organizzarlo siano non solo degli avvocati ma loro associazioni riconosciute, lascia alquanto perplessi». Poi conclude, facendo riferimento a una testimonianza che potrebbe cambiare la ricostruzione della ultime ore del Pirata: «Non considerare quanto emerso negli ultimi tempi è davvero fuorviante. Le licenze poetiche vanno bene fino a un certo punto, ma non quando si capovolge la realtà».