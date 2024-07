Una famiglia da record con 310 donazioni di sangue: la storia di Nicola, Stefania e Valentina

Arriva dalla sezione di Vigodarzere della Fidas - Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue una delle storie più significative riguardanti tale pratica: la famiglia Dario, composta dai coniugi Nicola e Stefania e dalla figlia Valentina, ha raggiunto all'ospedale di Camposampiero quota 310 donazioni di sangue.

Donatori di sangue

Il recordman di casa è Nicola con 201, seguito da Stefania - arrivata a 100 - e da Valentina, ferma al momento a otto. La coppia di genitori aveva già intrapreso questo percorso virtuoso in giovane età, ma è stato dopo un inaspettato snodo della vita che la donazione ha assunto, per loro, un significato ancora più prezioso, come spiega Stefania: «Il nostro secondogenito Emanuele, oggi dodicenne, è nato prematuro ed è stato ricoverato per più di 100 giorni all'ospedale di Camposampiero: era molto debole e ha avuto bisogno di molte trasfusioni di sangue. Da allora, sia io che mio marito abbiamo intensificato le donazioni, capendo ancora più da vicino quanto questo fosse importante. Donare è una sensazione bellissima e molto gratificante: ci si sente di aver dato un piccolo contributo e di essere stati utili, facendo un gesto che costa pochissimo e che, in cambio, regala soddisfazioni infinite.

Fidas

La sezione di Vigodarzere con il presidente e la consigliera Francesca Ragazzo hanno voluto ringraziare la famiglia con una targa commemorativa consegnata assieme al presidente provinciale Fidas Padova istituzionale Jacopo Alberto Pressato. Afferma Francesco Menelao, presidente Fidas: «Questa famiglia di donatori è un esempio concreto di amore incondizionato verso il prossimo, che hanno voluto trasmettere anche alle generazioni future coinvolgendo la loro prima figlia, appena ventenne ma piena di entusiasmo nel compiere quel gesto vitale che fa battere il cuore del mondo».