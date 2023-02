Record di iscrizioni alla scuola online per diventare sindaci di Anci

Sono oltre 800 gli iscritti a “FormAzione Comune”, il percorso di formazione gratuito organizzato da ANCI Giovani Veneto (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Veneto), che prevede 7 lezioni in videoconferenza e 2 simulazioni in presenza per conoscere il funzionamento del Comune. Il corso, nato nel 2020, negli anni ha raggiunto numeri record ed è diventato un appuntamento strategico per i cittadini che vogliono candidarsi alle elezioni amministrative ma anche per chi è già stato eletto e vuole conoscere al meglio il funzionamento della macchina amministrativa.

Il calendario

Il calendario prevede lezioni in videoconferenza, accessibili da ogni regione d’Italia, e un attestato di partecipazione che sarà rilasciato alla fine del corso. Quest’anno il progetto è stato patrocinato anche da ANCI Nazionale e da Anci Giovani. Le lezioni vedranno la partecipazione di tecnici esperti (Segretari Comunali, Dirigenti della Regione del Veneto e dei Comuni) che, affiancati dai giovani amministratori under-35 del Coordinamento Regionale di Anci Veneto, spiegheranno come funziona un Comune: dal funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale passando per materie come il bilancio, il sociale, la comunicazione con i cittadini fino al cerimoniale. Dall’uso della fascia tricolore fino all’abito giusto da indossare durante gli eventi pubblici. Iscriversi al corso è semplice, basta visitare il sito www.anciveneto.org e compilare il modulo.

Bazzarello

Il Coordinatore di Anci Giovani Veneto, Roberto Bazzarello, ha dichiarato: “Nel 2020 quando abbiamo ideato e lanciato questo corso non ci aspettavamo questo successo. Oggi FormAzione Comune è il primo corso in Italia che insegna l’abc a chi vuole candidarsi a fare il Sindaco, l’Assessore o il Consigliere Comunale ma anche ai cittadini che vogliono conoscere come funziona un Comune. Ci sono sempre meno giovani che vogliono fare i Sindaci e gli amministratori locali. Grazie a questo corso che è una vera e propria scuola per diventare amministratori contiamo di favorire la partecipazione dei giovani e dei cittadini alla vita politica del nostro paese”.

Conte

Il Presidente di Anci Veneto Mario Conte, Sindaco di Treviso, ha dichiarato: “Ringrazio il Coordinatore di Anci Giovani Roberto Bazzarello per l’impegno riposto in questa iniziativa che vuole fornire ai giovani non solo la struttura della Pubblica Amministrazione ma anche rafforzare la motivazione, lo spirito e i valori che devono contraddistinguere un giovane che vuole Amministrare o comunque portare il proprio contributo nella gestione della cosa pubblica. Dal Veneto, terra di Amministrazioni virtuose, grazie a FormAzione Comune parte un messaggio importantissimo: conoscere, comprendere e approfondire sono le basi per perseguire il bene comune”.

Zaia

Il corso di formazione è sostenuto anche dal Presidente Luca Zaia che in un post Facebook ha scritto: “Dico sempre che per decidere bisogna conoscere, e che oggi c’è bisogno di amministratori coraggiosi e preparati. Bene quindi, anzi benissimo, il corso attivato da Anci Giovani Veneto per far conoscere il funzionamento di un Comune e creare una coscienza (e conoscenza) amministrativa in chi magari per la prima volta vuole avvicinarsi al governo di un Ente Locale”.