Tutto pronto per l'inizio dei lavori nell'area Ex Grosoli: grandi piazze e spazi verdi

La giunta Schiesaro di Cadoneghe ha approvato, nella serata di giovedì 9 marzo, il piano di recupero “Ex Grosoli”, che porterà al recupero di un’area di quasi 90 mila metri quadri in attesa di una riqualificazione da oltre due decenni. Si tratta dell’ultimo, necessario, passaggio amministrativo prima dell’avvio dei lavori. Lo scorso giugno, infatti, il consiglio comunale aveva votato a favore della variante 9, che comprendeva il recupero e le opere viabilistiche associate. Ad agosto era stato licenziato il progetto a cura di Alì SpA, il partner privato titolare dell’area, che ne evidenziava le opere residenziali, commerciali e quelle “a beneficio pubblico”, tra cui tredicimila metri quadrati di verde urbano e di spazi comuni.

Il recupero

«Il passo di ieri è molto importante – fa sapere il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro – perché recepisce gli ultimi, necessari pareri, tra cui quello di Busitalia, per quanto riguarda la mobilità pubblica e il posizionamento delle fermate. Ora non c’è che da aspettare i 60 giorni a disposizione dei cittadini per le osservazioni e arriverà il via libera per i lavori. Finalmente questo spazio enorme, dalla dimensione di venti campi da calcio e che sorge nel cuore del nostro comune, rinascerà a nuova vita». «Sono stati definiti tutti i particolari del caso, dagli attraversamenti pedonali, agli accessi dei mezzi motorizzati – aggiunge il vicesindaco e assessore con delega all’urbanistica Devis Vigolo – ora si passerà agli incontri con i cittadini, per discutere la cessione delle aree oggetto di lavoro fuori ambito. Siamo pronti al dialogo, convinti che i risultati arriveranno in tempi brevi: c’è molto entusiasmo e una grande attesa, che si protrae da molti anni, a cui non vediamo l’ora di mettere termine». Confermata anche la configurazione esterna presentata la scorsa estate, con quattro grandi piazze a disposizione dei cittadini e dove potranno trovare spazio attività, anche sportive, all’aperto. Importante, infine, l’aumento della superficie verde, con oltre 500 alberi che verranno messi a dimora nell’area recuperata.