Associazioni: nel portale Istanze Online nuova modulistica per rinnovo o iscrizione al Registro

Le Associazioni che intendono rinnovare o richiedere l’iscrizione al Registro comunale troveranno nel Portale Istanze Online la modulistica disponibile nei formati pdf e odt che consente di accedere, attraverso le credenziali Spid o le credenziali della Regione Veneto, allo spazio dedicato al “NoProfit”.

Per approfondire

L’Ufficio Associazioni del Settore Gabinetto del Sindaco informa che i moduli possono essere inoltrati dal presidente/legale rappresentante, o dal referente locale dell'Associazione, precisando che eventuale documentazione richiesta dall’Amministrazione dovrà essere allegata in formato pdf. Il servizio online prevede automaticamente sia l’invio dei moduli compilati e di quanto allegato dal Portale Istanze al Protocollo informatico del Comune di Padova, che la contestuale emissione della ricevuta elettronica con la data e il numero di protocollo che attestano l'avvenuto ricevimento dell’intera documentazione presentata. «Questa nuova modalità, nella logica di essere sempre più smart city, – osserva il Capo settore, Fiorita Luciano - ha come obiettivo snellire le procedure utilizzando le tecnologie digitali a disposizione e nel contempo di avvicinare sempre più la Pubblica Amministrazione ai cittadini e alle associazioni». Per approfondimenti e per tutte le informazioni utili: istanzeonline.comune.padova.it/iol_public/associazioni-proposte-dei-cittadini - e-mail associazioni@comune.padova.it