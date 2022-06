Ripartono i lavori nella Bassa dopo lo stop forzato per il ritrovamento di reperti archeologici

I lavori di rifacimento della rete idrica ammalorata e del manto stradale di Via Settabile a Este sono ripartiti, dopo l’interruzione forzata dovuta al ritrovamento di reperti archeologici di epoca romana e paleoveneta.

Acquevenete, l’ente gestore del servizio idrico integrato, nonché committente dell’opera, ha ripreso a lavorare in sinergia con il Comune di Este, che ha il compito di realizzare il manto stradale d’usura una volta terminata la posa dei sottoservizi. «Oltre alla riasfaltatura della strada - afferma l’assessore alla viabilità Alberto Fornasiero - abbiamo scelto di aggiungere altre opere. Per circa 60mila euro verranno rifatti i tratti di marciapiedi la cui pavimentazione in porfido è dissestata e la rete di illuminazione pubblica, che verrà contestualmente implementata, interrata ed efficientata a led». L’arteria sarà nuovamente fruibile a fine agosto. «Abbiamo scelto di ridare dignità a una strada importante per la nostra città - conclude l’assessore Fornasiero - completandola con ulteriori opere che puntiamo a terminare entro l’estate».