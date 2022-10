Skate Park al Plebiscito: «Cantiere abusivo, venga rimosso»

Da circa 10 giorni all'interno del parcheggio comunale di via Geremia, all'interno degli impianti sportivi al Plebiscito, è partito il cantiere per realizzare un nuovo Skate Park a dispisizione degli appassionati. Un progetto contestato da cluni residenti e attivisti, che lo considerano abusivo: «E' stata già divelta parte del catrame dei posti auto presenti,la recinzione inquadra un area di circa 1.000 mq - sostengono - .Non vi è posto in essere nessun cartello che ne certifichi la legalità e regolarità di esecuzione dei lavori, come ne prevede l'obbligatorietà a norma di legge. Ogni cantiere pubblico e privato infatti deve specificarne la titolarità, attraverso un cartello dove vengono evidenziati i riferimenti giuridici del caso,come il n.della determina comunale,il responsabile dell'opera,il costo complessivo,data inizio e fine lavori. Non essendo in regola,si chiede dunque la rimozione immediata del cantiere abusivo,anche per garantire la sicurezza pubblica»