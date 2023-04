Movida, Bianzale presenta una mozione: «Serve regolamentazione e misurare inquinamento acustico»

Continua la guerra tra residenti del centro e i giovani, accusati dagli abitanti dei lussuosi appartamenti delle piazze di andare ben oltre la cosiddetta movida. A prenderne le parti anche l'associazione PadoVà, che attraverso il consigliere comunale del gruppo misto Manuel Bianzale ha presentato una mozione da discutere poi in consiglio comunale. L'associazione nata all'inizio degli anni Duemila grazie a Marco Marina, ora è risorta ed è presieduta da Stefano Grigoletto. Vice invece è proprio Bianzale.

Bianzale

«Il centro storico e le altre zone dove si sviluppa il fenomeno deve continuare a vivere ed essere attrattivo per studenti, turisti e di quanti vogliono trascorrere una bella serata tra le nostre vie e piazze - spiega Bianzale, consigliere d'opposizione e di centrodestra - .Un centro vivo fa bene alla città e ovviamente fa bene anche alle attività commerciali e imprenditoriali ancora presenti. Ma tutto questo deve avvenire nel pieno rispetto della legalità e nel rispetto del vivere civile. Purtroppo però non è così e Troppo spesso I residenti del centro storico, del Portello e di altre zone immortalano episodi di inciviltà, di vandalismo e di arroganza che sono costretti a subire, ma che anche la città stessa è costretta a subire venendo costantemente deturpata e violata. Questa mozione ha l’intento di suggerire all’amministrazione proponendo un “Regolamento della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività commerciali in centro urbani” come molte altre città italiane hanno già adottato quali ad esempio Parma, Trieste, Napoli. È superfluo dire che poi diventa fondamentale che le regole previste vengano rispettate da tutti i soggetti coinvolti e soprattutto vengano fatte rispettare».

Gli ex presidenti di quartiere

Di PadoVà fanno parte anche alcuni ex presidenti di quartiere, come Alberto Mazzocco: «Durante l’ultima seduta della Consulta Centro in cui si è discusso del bilancio partecipato, i cittadini hanno chiesto l’installazione di strumenti che rilevano l’inquinamento acustico, dando così un segnale forte e inequivocabile di un disagio e di una esasperazione circa la situazione che si è creata. Ricordo solo che la proposta è stata apprezzata e votata anche dalla lista giordani». «Nel corso del mio mandato di Presidente del Quartiere Centro ho più volte incontrato i residenti e i rappresentanti delle categorie economiche con i quali ho affrontato fin dall’inizio quello che oggi è diventato un fenomeno molto più complicato» aggiunge l'altro ex, Giovanni Rampi. «È una problematica che si è amplificato molto negli ultimi anni e che nessuna amministrazione è stata in grado di prevederne lo sviluppo e le conseguenze che ha generato» chiude Filippo Frattina.