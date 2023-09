Movida, i residenti alzano la posta e vanno in Procura: «Qui la gente sta inizando a lasciare le case»

Rotornano alla carica i residenti delle piazze e del Portello contro la movida. Adesso hanno messo la quinta e si sono rivolte alla Procura, portando anche le prove del rumore provocato dai giovani e dai locali fino a tarda notte, pagandosi privatamente i rilievi dopo il "no" dell'amministrazione all'acquisto dei fonometri. «La ripresa delle attività economiche a fine agosto 2023 presenta una situazione del tutto analoga a quella di fine luglio - scrivo in una nota - .Tutti i pubblici esercizi, dalle piazze al Portello, hanno ripreso a diffondere musica notturna, e gli avventori a rimanere di fronte agli esercizi fino a ben oltre le 3 del mattino, superando abbondantemente i vincoli imposti dalla normativa e dalla regolamentazione comunale, mentre i manifesti stradali richiedenti “silenzio” dopo le 24.00, posizionati dall’amministrazione a fine luglio, in luoghi spesso non visibili, ignorando aree più volte segnalate come ad alta criticità e con notevole ritardo rispetto agli impegni assunti, vengono sistematicamente ignorati».

I controlli

«L’assenza pressochè totale di controlli mirati da parte dei tutori dell’ordine pubblico, che comunque risultano inessenziali se ci si limita a percorrere le strade con le auto, senza lampeggianti e senza mai scendere dal veicolo, impedisce qualsiasi distinzione: vi sono, perciò, locali che rispettano la normativa e locali che non la rispettano, ma in assenza di contestazioni, questa discriminazione si risolve a favore di chi viola le norme - continuano dall'associazione Stop Degrado, presieduta da Paola Lincetto, residente in piazza dei Signori ed ex consigliera comunale del Pd - .La cittadinanza sta prendendo concretamente coscienza che il frastuono e l’abuso degli spazi pubblici, non disgiunto da episodi di vera e propria intimidazione ai residenti da parte di avventori ed esercenti, induce le persone all’abbandono delle case in prossimità degli esercizi pubblici e, in prospettiva, genera un impoverimento generale del tessuto sociale e delle proprietà immobiliari. Cosa che evidentemente fa comodo, probabilmente anche a fini speculativi, con il risultato che la situazione dell’ordine pubblico e dell’igiene diventa sempre più incontrollabile e foriera di costi esorbitanti a carico dell’amministrazione e quindi a carico di tutti i cittadini».

Sviluppo sociale

«Se è questa la misura dello sviluppo sociale ed economico della città, come cittadini associati in Stop Degrado Padova ribadiamo il nostro "no" alla concezione speculativa e aggressiva del commercio di alcool, droga e ozioso divertimento, in quanto esso produce degrado, miseria, sporcizia e alienazione dei luoghi e della storia della città.

L’Amministrazione deve convincersi che il rispetto delle regole, la moderazione nell’uso del suolo pubblico e delle piazze, l’educazione e la pulizia promuovon l’arrivo di persone e turisti, mentre il caos e la sporcizia possono attrarre nell’immediato, ma in realtà provocano consumo e degrado e a lungo andare l’abbandono dei luoghi, e una costosissima manutenzione quotidiana.

La denuncia

«Confermiamo di avere proceduto, nel mese di luglio e agosto, all’effettuazione di una prima campagna di rilevazioni fonometriche certificate a propria cura e spese, e depositato, nei giorni scorsi, un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Padova allegando tali certificazioni accreditate per richiedere l’intervento dell’azione giudiziaria a tutela della salute dei cittadini e contro il degrado economico e umano della città - chiudono - e conti nueremo ad eseguire nuove e sistematiche rilevazioni, al fine di confermare e comprovare l’identità e la provenienza delle sorgenti di rumore e disturbo, anche nei mesi di settembre e ottobre, con iniziative già programmate».