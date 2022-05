Un simbolo della città: iniziato il restauro dell’antica fontana dell’Ospedale Giustinianeo

Tornerà l’acqua, i marmi saranno ripuliti e ripristinati, la madonnina votiva riportata agli antichi splendori: è il restauro della fontana del chiostro dell’Ospedale Giustinianeo di Padova. Si tratta dell’elemento centrale di valorizzazione architettonica dello spazio scoperto del chiostro, ma anche un importante riferimento spirituale per tanti pazienti (e i loro familiari) che nei decenni di storia hanno trovato nella Madonna, posta in posizione centrale e rialzata all’interno della fontana, un’immagine importante alla quale rivolgersi nei momenti più complicati.

Restauro

Da alcuni anni la fontana era stata privata dell’acqua e degli originari zampilli, per problematiche tecniche, ed il tempo aveva segnato la struttura marmorea. L’intervento di restauro presenta due finalità generali: una principale, legata al restauro della struttura e alla conservazione dell’elemento artistico e del valore storico che esso riveste, e l’altra legata alla volontà di ripristinare la funzionalità idraulica di questa struttura. I lavori di restauro sono stati affidati alla ditta veneziana Lares Restauri S.r.l. opera da cinquant'anni esclusivamente nel campo del restauro e del recupero dei beni culturali, per un importo di lavori attorno ai 52mila euro. I lavori hanno una durata prevista di circa tre mesi.

Azienda Ospedaliera

Dichiara in merito Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova: «Vogliamo restituire alla città e all’ospedale questo importante simbolo della nostra storia, nella sua piena funzionalità. Il progetto di restauro è guidato da rigidi criteri conservativi ed ha l’obiettivo di rimuovere le principali cause di degrado che affliggono le superfici del monumento ripristinarne l’originaria dignità estetica e ripristinarne la funzionalità idraulica della fontana. Gli interventi progettati sono tutti finalizzati al massimo recupero ed alla massima valorizzazione del contesto storico-monumentale rappresentato dal complesso del chiostro centrale dell’Ospedale Giustinianeo». Il progetto ha scelto, nella necessità di smontare la parte centrale della fontana per poter operare la sostituzione delle linee di adduzione dell’acqua interne al fusto, di trasferire gli elementi lapidei della parte centrale della struttura presso il laboratorio di restauro della ditta, ove potranno essere garantite maggiori cure nell’esecuzione degli interventi di restauro delle superfici.