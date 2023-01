Restauro Gattamelata: Colasio smonta le polemiche ma "sfida" Sgarbi sul finanziamento

Lo ha fatto indirettamente, o meglio, lo ha fatto in maniera elegante e usando il tipico linguaggio di chi ha esperienza in politica, ma l'assessore alla cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, ha per la prima volta posto la questione chiave per sciogliere il nodo del restauro del Gattamelata di Donatello. «Benvenga l'intervento deciso dello Stato per la salvaguardia di un'opera che è patrimonio dell'umanità», ci dice quando gli chiediamo conto di chi poi dovrà farsi carico delle spese di messa in sicurezza e recupero dell'opera di Donatello. «Per decenni tutti si sono dimenticati del tema della conservazione del patrimonio artistico. Lo Stato e anche i proprietari (la Chiesa nella fattispecie, n.d.r.), se ne sono dimenticati», fa notare l'assessore. «E' evidente che c'è il problema delle risorse, ma se come ha ribadito il sottosegretario Sgarbi lo Stato ha pronto un capitolo di bilancio di uno o due milioni di euro per l'intervento, prendiamone atto. Ovviamente, se così sarà, si definirà un preciso protocollo d'intesa tra lo Stato e il Vaticano. In quel caso anche noi lavoreremo in quella direzione», precisa l'assessore. Solo per l'intervento cominciato ieri, ossia le perizie per capire di che "cure" ha bisogno il Gattamelata di Donatello, servono circa centocinquantamila euro. Per l'eventuale restauro la cifra di cui ha accennato l'assessore, che oscilla tra uno e due milioni di euro. La Statua è di proprietà vaticana, gentile omaggio del Duce durante il Ventennio: «Un evidente incidente della storia», fa notare Colasio che in sintesi fa capire che lo scontro di competenze è fuori luogo e che ciò che serve è essere pratici perché la priorità è salvare il Gattamelata. Non solo per la città, evidentemente.