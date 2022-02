Restyling dei ponti "insicuri", partono cantieri da 4,4 milioni

Cinque punti e una passerella da ristrutturare e mettere in sicurezza. Spenderà così l'amministrazione i 3,6 milioni di euro ottenuti da Roma grazie ai bandi per la rigenerazione urbana e la sicurezza delle infrastrutture, a cui ha aggiunto 800 mila euro per chiudere i conti. Si tratta del ponte in riviera Paleocapa sotto la Specola (che dovrà essere comoletamente smontato, portato in fabbrica e restaurato), il ponte Ognissanti che attraversa il parco Fistomba. Quello sul Bacchiglione sulla tangenziale, il “gemello” sul Piovego, il ponte Cornaro che collega via Gattamelata al Portello e la passerella di via Goito. Tutti lavori che inizieranno tra marzo di quest'anno e l'inizio del prossimo e saranno conclusi entro la fine del 2023. «Stiamo mettendo in fila lavori veri e concreti per rimettere in sicurezza le infrastrutture della città. Tutti sono già finanziati e in alcuni casi sono anche stati aggiudicati i lavori» spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi.