Nuovi tratti di rete fognaria e idrica, terminati i lavori nel Comune in zona Colli Euganei

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria e la sostituzione della rete idrica nelle vie Bresseo e Per Montemerlo a Cervarese Santa Croce.

Cervarese Santa Croce

Un investimento di 298.650 euro, finanziato da Etra con le risorse del Servizio Idrico Integrato e autorizzato dall’Autorità di Bacino “Brenta”. Spiega Flavio Frasson, presidente di Etra: «L’intervento si inserisce nella politica di investimenti coordinata dall’ATO Brenta e realizzata da Etra per ampliare la rete fognaria pubblica, a salvaguardia del territorio, limitando progressivamente il numero di utenze che utilizzano vasche Imhoff. Allo stesso modo, si interviene nelle nuove lottizzazioni per provvedere agli allacciamenti alla rete idrica pubblica che, nel territorio di Etra serve quasi 595mila abitanti». I lavori hanno permesso la posa di una nuova dorsale di rete di fognatura nera nella via Bresseo per raccogliere i reflui derivanti dalle sottoreti delle aree residenziali e farli confluire al depuratore di Cervarese e il potenziamento della rete acquedottistica tra le vie Bresseo e Per Montemerlo. In particolare, la nuova condotta di fognatura in via Bresseo ha una lunghezza di 187 metri e sono stati predisposti 13 allacciamenti. Per quanto riguarda, invece la rete idrica, le nuove condotte in via Bresseo hanno una lunghezza di 126 metri e in via Per Montemerlo di 265 metri per un totale di 21 nuovi allacciamenti. I lavori sono durati 8 mesi e sono attualmente in corso i collaudi al termine dei quali le utenze dovranno provvedere agli allacciamenti a loro carico.