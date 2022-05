Conclusi nell'Alta gli importanti lavori per l'ampliamento della rete fognaria e idrica

Sono conclusi i lavori che hanno coinvolto due vie all’interno del Comune di Grantorto: via Dante Alighieri, dove è stato realizzata la linea fognaria, e alcune laterali di via Regina Elena, dove è stata estesa la condotta idrica. In queste settimane si sta provvedendo ai collaudi.

Lavori

«Un intervento di risanamento ambientale - commenta il presidente di Etra Flavio Frasson - che da una parte permetterà l’allacciamento in via Dante Alighieri di nuove utenze alla rete fognaria, una zona in precedenza non servita dalla rete pubblica. I reflui confluiranno nel depuratore intercomunale di Carmignano di Brenta e verranno così smaltiti correttamente; dall’altra l’intervento ha permesso di portare l’acqua pubblica ad alcune case che si trovano nelle laterali di via regina Elena, che si servivano per l’approvvigionamento da pozzi privati, pratica che non offre garanzie di sicurezza, se la si confronta con l’acqua di Etra, costantemente controllata, e che depaupera le falde». L’intervento, che ha avuto un costo di 686.675 euro, è stato finanziato dal Bacino Brenta all’interno di quanto previsto nel Piano d’Ambito: a cura di Etra la redazione del progetto e il compito di realizzare l’intervento. Per quanto riguarda la nuova condotta di fognatura nera lungo via Dante Alighieri, sono stati posati 655 metri lineari di tubature, i collettori di raccolta e le relative strutture di ispezione. Sono stati altresì predisposti gli allacciamenti agli scarichi delle utenze private, che dovranno poi provvedere a loro cura. In alcune delle laterali di via Regina Elena sono invece stati posti 365 metri di nuove tubature collegate alla tubazione esistente in via Regina Elena. Porteranno l’acqua a 16 utenze, che erano sprovviste di servizio idrico e utilizzavano pozzi privati non soggetti a controllo qualitativo da parte di Etra. Tra le opere anche la sostituzione di un tratto di condotta idrica di 550 metri in via Carlo Alberto, obsoleta e soggetta a recenti interventi. Al termine degli interventi si è provveduto alla riasfaltatura e al ripristino ottimale delle sedi stradali coinvolte.