Arriva la mail del Comune alle famiglie: «O pagate la retta del nido o i bambini saranno esclusi»

Il Comitato Priorità alla Scuola di Padova esprime la sua profonda preoccupazione per la mail inviata negli scorsi giorni dal Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova alle famiglie degli e delle utenti del nido, in cui si ricorda l’obbligo di regolarizzazione del pagamento delle rette entro il mese di luglio, pena l'esclusione di bambine e bambini dal servizio.

I genitori

«Riteniamo che il valore educativo dell'asilo nido e dei servizi educativi 0-6 sia un diritto fondamentale di bambine e bambini e delle loro famiglie, e che l'accesso a tali servizi debba essere garantito a tutte e tutti, senza discriminazioni di alcun tipo - scrivono in una lettera - .In un periodo di grande difficoltà economica, caratterizzato dall'alto numero di sfratti, dall'aumento delle rate dei mutui e in generale del costo della vita, questo ultimatum rappresenta un ulteriore peso sulle spalle delle famiglie».

Davide Guerini

Come dichiara Davide Guerini, genitore del comitato Priorità alla Scuola di Padova: «Non possiamo accettare che il diritto all'educazione dei nostri figli e delle nostre figlie venga messo in discussione a causa di difficoltà economiche che non dipendono da noi. Chiediamo al Comune di Padova di rivedere la propria posizione – e quindi il Regolamento - e di trovare una soluzione che non pregiudichi il diritto delle nostre bambine e dei nostri bambini all'asilo nido e che tenga conto della situazione economica delle famiglie prevedendo sostegni anche economici piuttosto che l’esclusione dal servizio. E nella stessa direzione si lavori per le scuole dell’infanzia. È necessario garantire l'accesso ai servizi educativi per tutte e tutti, in linea con il valore educativo fondamentale dell'asilo nido e dei servizi educativi 0-6».

Il comitato

Il Comitato Priorità alla Scuola chiede infine al Comune di Padova di lavorare per il potenziamento del servizio e per favorire l'accesso di tutte e tutti a partire dall'abbassamento delle rette e dalla revisione dei punteggi in graduatoria, eliminando i punti attribuiti per la condizione lavorativa dei genitori per uscire dall'ottica del servizio come "baby-parcheggio" e dare piena attuazione al diritto all’educazione e all’istruzione di bambine e bambini.