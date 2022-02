Il Rettore del Santo Antonio Ramina in piazza per dire No alla guerra

In questi giorni di mobilitazione di eserciti, nella tensione tra Russia e Ucraina, la manifestazione "Sì alla pace, no alla guerra" vuole lanciare un messaggio chiaro ai governanti e alla coscienza collettiva, perché da troppo tempo non si manifesta per la pace. Ci sarà anche il Rettore padre Antonio Ramina oggi in piazza per dire "No alla guerra". L’appuntamento è alle 15 in Piazza del Santo a Padova. Sarà una manifestazione senza bandiere, aperta a tutta la cittadinanza e alle associazioni e organizzazioni della società civile, con l’unica appartenenza della pace, per dire un “no” convinto alla minaccia di un conflitto in Europa.

Le adesioni

“Sì alla pace, no alla guerra” ha numerose adesioni sia da parte delle associazioni e della società civile sia dal mondo politico e sindacale. Parteciperanno le associazioni dell' Area pace, diritti umani, cooperazione internazionale della città di Padova, insieme a Acli, Azione Cattolica, Beati i costruttori di pace, Rete di cooperazione educativa ‘C'è speranza se accade’ e altre sigle che continuano ad aggiungersi in queste ore. Tra i partiti hanno annunciato la loro partecipazione Articolo Uno, Demos, Pd. Interverranno - con la responsabile di Sant’Egidio Veneto, Alessandra Coin, il Rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina, l'Assessora alla pace del Comune di Padova, Francesca Benciolini - alcuni testimoni delle guerre che hanno segnato l’inizio di questo secolo.

Sant'Egidio

La Comunità di Sant’Egidio esprime grande soddisfazione per una così larga adesione, frutto di una significativa mobilitazione della società civile sul grande valore della pace, e lancia nuovamente il suo appello ad unirsi alla manifestazione di domani per chiedere che si continui a negoziare e non si ricorra alle armi, vera follia al solo parlarne, avventura senza ritorno.