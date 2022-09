La Reumatologia di Padova designata quale centro di eccellenza europeo

L’Unità Operativa di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera - Università di Padova, diretta dal Prof. Andrea Doria, ha ricevutuo un prestigioso riconoscimento conferito dalla European Alliance of Associations for Rheumatology - Eular: per cinque anni, infatti, la Reumatologia di Padova sarà Centro di Eccellenza Europeo in Reumatologia. Il centro di ricerca del professor Doria composto da professori associati, ricercatori, personale tecnico di ricerca, dottorandi e assegnisti, si è distinto per la numerosità, ma soprattutto per la qualità dei prodotti della ricerca nel periodo 2017-2021.

Reumatologia

L’Unità Operativa di Reumatologia, afferente al Dipartimento di Medicina diretto dal Prof. Roberto Vettor, è un centro di riferimento Italiano per la diagnosi e cura delle malattie reumatologiche, sede della Scuola di Specializzazione in Reumatologia e del corso di Dottorato di ricerca in scienze cliniche e sperimentali, curricula scienze reumatologiche e di laboratorio. «Sono molto felice, ed è motivo di grande orgoglio, del prestigioso riconoscimento con il quale l’European Alliance of Associations for Rheumatology certifica l’eccellenza dell’Unità Operativa di Reumatologia – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. Ancora una volta viene riconosciuta l’altissima qualità dell’operato dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova, grazie alla ricerca svolta da nostre e nostri docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico, assegniste e assegnisti, dottorande e dottorandi. A tutte e tutti loro, al direttore dell’Unità Operativa, Andrea Doria, vanno i miei complimenti e soprattutto il ringraziamento per il loro lavoro, ad alzare ancor di più il livello d’eccellenza della ricerca scientifica e, di conseguenza, dell’assistenza sanitaria per i pazienti».

Eular

L’Eular è l’organizzazione di riferimento delle società scientifiche di reumatologia di tutte le nazioni europee, delle associazioni di pazienti affetti da malattie reumatologiche e degli operatori sanitari che lavorano in ambito reumatologico. L’EULAR ha istituito un registro che raccoglie i migliori centri di ricerca di Reumatologia in Europa con un triplice obiettivo: promuovere la ricerca e le collaborazioni tra i migliori centri dei paesi Europei, favorire la circolazione e la formazione di giovani ricercatori e facilitare l’interazione con le istituzioni dell’Unione Europea. A tale registro, che viene rinnovato annualmente, appartiene da oggi la Reumatologia di Padova.