Auto senza revisione, triplicate le multe rispetto al 2020: i dati della polizia locale

Aumento generalizzato di tutte le multe, ma a spiccare è il boom di quelle per le auto senza revisione: i dati della polizia locale di Padova parlano infatti di sanzioni triplicate rispetto al 2020.

Dati

A fare il focus in merito è "Il Gazzettino", che prima sottolinea la fisiologica crescita delle multe per eccessi di velocità (dalle 120.329 del 2020 alle 132.830 del 2021), mancato rispetto dei semafori rossi - 5.780 contro le 4.943 dell'anno precedente - e uso del cellulare al volante, con un balzo di 598 da marzo 2021 allo scorso gennaio rispetto alle 390 dello stesso periodo dell'anno precedente. E poi si focalizza sull'impennata più evidente: se tra marzo 2020 e gennaio 2021 erano infatti 207 i veicoli fermati senza revisione, tale dato è schizzato a 539 nel periodo marzo 2021-gennaio 2022 con tanto di controtendenza, invece, per quanto riguarda le assicurazioni visto che le auto prive sono scese infatti da 588 a 391.