Riaperto il bar Antille, chiuso dal fondo immobiliare e riaperto da Giordani

Ha riaperto il Bar Antille in via del Municipio. Dopo quasi due mesi di chiusura e il rischio di abbassare per sempre la saracinesca, Andrea Pegoraro è tornato a preparare caffè (a 1,30 euro però) e spritz. Il 12 febbraio scorso il suo contratto di affitto era scaduto e non era stato rinnovato. Parliamo dello storico bar che da 30 serva la zona tra Comune e Bo. L'addio alla piazza della famiglia Pegoraro sembrava ormai cosa fatta, a causa di un'operazione immobiliare che ha portato Mps alla vendita dell'intero stabile di via del Municipio ad un fondo immobiliare. Dopo la notizia della chiusura, nell'affare è intervenuto direttamente il sindaco Sergio Giordani, che è riuscito ad intercedere direttamente con il fondo, riuscendo a strappare il rinnovo del contratto ed è già passato a prendere un caffè. Che però è aumentato di 10 centesimi.