Selvazzano: riapre con sei postazioni studio la Biblioteca a Palazzo Eugenio Maestri

Il comune di Selvazzano comunica che da martedì 23 febbraio 2021 tutti i giorni, esclusi sabato e domenica, saranno a disposizione, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid 19, sei postazioni studio della Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32 solo su prenotazione al numero 049.8733897.

I documenti

E’ possibile inoltre prenotare i documenti tramite opac, mail, telefono come modalità preferenziale ed è necessario ricevere conferma prima di recarsi in Biblioteca. L’ingresso, sempre su prenotazione, si effettua una persona alla volta per ritirare e restituire libri, dvd, riviste.

Orario di apertura: lunedì 14.30 - 19.00, martedì 9.00 – 13.00; 14.30 - 19.00, mercoledì 9.00 – 13.00; 14.30 - 19.00, giovedì 14.30 -19.00,

venerdì 9.00 – 13.00, sabato 9.00 – 13.00. Per Informazioni: Palazzo Eugenio Maestri – Via Roma 32 – Selvazzano Dentro

Telefono: 049.8733897 E-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it.