Borgomagno, ci siamo: entro lunedì la riapertura alle auto in direzione Arcella

Come annunciato ad inizio luglio, entro lunedì il cavalcavia Borgomagno riaprirà al traffico privato verso l’Arcella. In questi giorni si stanno infatti completando i lavori di sistemazione della carreggiata previsti e nella giornata di oggi è stata pubblicata l’ordinanza che revoca la precedente e istituisce i nuovi provvedimenti di viabilità sulla rampa in direzione nord. Ricordiamo che la soluzione individuata a seguito di approfondimenti tecnici, per riaprire il ponte assicurando la necessaria protezione, senza stressarlo ulteriormente e senza penalizzare il trasporto pubblico, consiste in una nuova corsia preferenziale affiancata alla corsia delle auto, nel tratto che dalla rotonda di via Codalunga arriva fino quasi al semaforo in cui il traffico si interseca con la linea del tram.

Cavalcavia Borgomagno

Per realizzare la preferenziale si è reso necessario un intervento che ha “spostato” la ciclabile più a destra e, anche grazie all’obbligo per le auto di dare la precedenza agli autobus nel punto della confluenza con la corsia riservata ai veicoli del trasporto pubblico, e in questo modo gli autobus potranno correre nella corsia preferenziale e trovarsi vicino al semaforo non imbottigliati nel traffico. Il semaforo è stato poi regolato in maniera tale da ridurre il più possibile l’interferenza con il tram e quindi evitare gli incolonnamenti e la compresenza di più autobus e tram a stressare il ponte. Così facendo sul colmo del cavalcavia non ci sarà mai un numero di mezzi eccessivo, il TPL avrà la precedenza su gran parte delle auto, e l’autobus potrà arrivare prima davanti al radar del semaforo verso via Tiziano Aspetti, in maniera tale da far scattare il verde, cosa che prima non accadeva perché rimaneva incolonnato dietro a troppe auto. L’intervento realizzato nelle scorse settimane è costato circa 50.000 euro, e come previsto e precedentemente annunciato, i lavori si stanno concludendo entro i primi giorni di settembre. In queste ore infatti si sta completando la segnaletica orizzontale e, una volta definita, le corsie verranno aperte, al massimo entro la giornata di lunedì.

Andrea Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Da lunedì entrerà in vigore la nuova viabilità sul Borgomagno, così come individuata nei mesi scorsi. Una soluzione ottimale per far convivere traffico privato e trasporto pubblico senza andare a discapito del secondo, per la quale ringrazio nuovamente i tecnici che ci hanno affiancati nell’individuazione. Questa soluzione, presa a seguito dell’impegno con la Consulta e con i cittadini e dopo un’attenta analisi della situazione, ci permette di contemperare diverse esigenze senza dover intervenire con il rifacimento totale della corsia ovest, che avrebbe un costo troppo elevato per un ponte che è comunque destinato ad essere completamente ricostruito con l’arrivo dell’alta velocità. Nei prossimi giorni, al massimo da lunedì, potremo quindi riaprire il traffico in entrata, senza arrecare danno al trasporto pubblico, che era uno dei nostri obiettivi. Ovviamente il nostro impegno è quello di monitorare da subito la situazione, in un periodo in cui il traffico in città è ancora poco intenso, pronti a mettere in atto eventuali piccoli accorgimenti che ci permetteranno ulteriori miglioramenti se necessario, come ad esempio il potenziamento e la regolazione dello snodo semaforico».