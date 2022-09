Tempistica rispettata: riaperto il "Ponte Azzurro" dopo i lavori

Non solo in tempo, ma addirittura in anticipo: è stato riaperto nella mattinata di oggi, domenica 11 settembre, il "Ponte Azzurro" di Tencarola di Selvazzano Dentro.

Ponte riaperto

I lavori di manutenzione straordinaria si sono concentrati su interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali fondazioni, impalcati, spalle e pile. La riapertura era prevista per domani, lunedì 12 settembre, in vista del primo giorno di scuola, ma già oggi ha ripreso a scorrere il traffico. Per la precisione alle ore 8.53, come specifica su Facebook Giovanna Rossi, sindaco di Selvazzano Dentro, che ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Posso dire che abbiamo rischiato, che ce l’abbiamo messa tutta, che siamo stati come al solito criticati, che molti hanno gufato in tutti i modi, che molti non ci credevano e forse non ci credono ancora e invece eccoci qua: il ponte è riaperto con un giorno di anticipo».