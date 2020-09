Bus e primo giorno di scuola a Padova, nessuna criticità riscontrata

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Busitalia Veneto comunica che non si sono riscontrate criticità relative al servizio urbano ed extraurbano nel primo giorno di riapertura delle scuole. A bordo dei mezzi, infatti, ha viaggiato un numero di passeggeri ben inferiore al limite dell’80% dei posti omologati, come previsto dal Dpcm del 7 settembre 2020. La situazione è in continua evoluzione fino all’entrata in vigore di un orario definitivo per gli istituti scolastici e sarà costantemente valutata e adattata alle esigenze di chi viaggia".