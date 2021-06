Riaperto al pubblico lo Sportello Lavoro del Comune di Padova

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sostenendo le persone nella realizzazione del proprio progetto formativo e professionale: è attivo e aperto al pubblico all’Urp, l’Ufficio per le relazioni con il pubblico del Comune di Padova, lo Sportello Lavoro, uno strumento di intervento dell’Amministrazione comunale gestito in partenariato con Job Select, un servizio, gratuito, che agevola la ricerca autonoma di occupazione.

Job Select

Gli operatori dell'agenzia Job select, che gestiscono il servizio, sono a disposizione dei cittadini per fornire consulenze e consigli relativi alle proprie possibilità occupazionali, orientare sulle regole per l’accesso al mercato del lavoro, informare sulla gestione della disoccupazione, sulle politiche attive in corso, supportare l’inserimento del curriculum vitae e del posto di lavoro vacante dell’impresa, Vacant, tramite il sistema ClicLavoroVeneto. Dal 2019, anno di attivazione del servizio, ad oggi gli operatori hanno effettuato 332 incontri. Dopo mesi di sospensione dei ricevimenti in presenza per l’emergenza Covid-19, durante i quali lo Sportello Lavoro ha comunque funzionato in modalità a distanza, da un paio di settimane è stato riaperto al pubblico, in sicurezza, garantendo così assistenza anche ai cittadini che non hanno la possibilità di accedere agli strumenti informatici. Lo Sportello Lavoro è rivolto a tutte le persone che si trovano in una momentanea situazione di difficoltà lavorativa o che, pur avendo avuto accesso ad un’integrazione salariale, temono per il mantenimento del loro posto di lavoro o che hanno necessità di essere coinvolti in percorsi attivi di consolidamento delle loro competenze.

Come accedere

Si può accedere al servizio telefonicamente chiamando il numero 329 5325564 nella giornata di mercoledì, dalle 9:00 alle 12:30, o recandosi allo Sportello attivo all’Urp di Palazzo Moroni, previo appuntamento on line, nella giornata di giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00. Per approfondimenti e per tutte le informazioni utili: https://www.padovanet.it/informazione/sportello-lavoro-del-comune-di-padova