Torna percorribile, ma solo a senso unico: riaperta la trafficata via tra Padova e Tencarola

Prevista per oggi, venerdì 10 marzo, la riapertura di via Sant’Antonio con un unico senso di marcia nel tratto arginale di via Sant’Antonio a Selvazzano Dentro in direzione Tencarola-Padova, riservando il transito esclusivamente ad autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi; viene inoltre destinata la banchina stradale al transito esclusivo di pedoni e velocipedi in direzione Abano-Tencarola.

Riapertura

Questa soluzione viene adottata nelle more del completamento dei lavori di ripristino del tratto arginale danneggiato, rifacimento della asfaltatura con la relativa segnaletica stradale, ottemperando così anche alle prescrizioni del Ministero dei Trasporti. Prevista inoltre una limitazione della velocità, consentita a 30 km orari, su tutta via Sant’Antonio, sia sulla sommità arginale che a livello campagna; per garantire il rispetto di tale limite sono stati installati sei dossi rallentatori su tutto il tratto stradale e verranno aumentati i controlli della polizia municipale. «Come concordato con i cittadini residenti – afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – i lavori sull’argine e sul tratto campagna di via Sant’Antonio sono stati ultimati entro i giorni stabiliti. Dispiace che si siano verificati degli atti vandalici durante l’esecuzione del cantiere che comunque non hanno impedito o rallentato la fine dell’opera. Purtroppo dal punto di vista economico questo andrà a ricadere sulla comunità come le altre situazioni di danneggiamento del bene comune, vedi ad esempio la recente rottura della fontanella nel Parco Cesarotti. Mi auguro che la riapertura in sicurezza di Via Sant’Antonio permetta la percorrenza della sommità arginale limitando gli incidenti e le situazioni critiche che si verificavano in continuazione». Aggiunge il vicesindaco con delega alla viabilità Bruno Natale: «Ho seguito tutti i giorni i lavori in corso confrontandomi puntualmente con i tecnici e i cittadini, ascoltando le loro richieste cercando di soddisfarle. L’apertura in un unico senso di marcia non è la soluzione che tutti desideravano ma risponde ad una prescrizione impartita dal Ministero dei Trasporti, vista la esigua larghezza della strada arginale. Aver garantito il doppio senso di marcia ai pedoni ed ai ciclisti in sicurezza ha mantenuto il collegamento dei frontisti e residenti con il centro di Tencarola e tutte le attività presenti». Appena la stagione lo consentirà verrà asfaltato il tratto di sommità arginale danneggiato (42 metri) e l’incrocio dello stesso con via Polveriera; inoltre sarà ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale.