Viabilità, riapre il cavalcavia Borgomagno per chi dall'Arcella deve andare in centro

Da domani, 19 settembre, riaprirà la carreggiata ovest del cavalcavia Borgomagno a Padova. Dopo i lavori di impermeabilizzazione, il cambio dei giunti e gli accorgimenti per le infiltrazioni, che hanno impedito per circa un mese agli automobilisti di viaggiare dall'Arcella verso il centro, la viabilità torna quella abitudinaria. Il cantiere era partito alla fine di luglio sulla parte est del cavalcavia. Era stato necessario prima restringere la carreggiata, per consentire il passaggio di auto e bus sostitutivi, poi la chiusura all'inizio di agosto. Un mese fa il cantiere era stato poi spostato sul lato ovest, sbarrando la strada ad auto e mezzi fino ad oggi per chi dall'Arcella era diretto in centro. «Stiamo complentando il riposizionamento dei New Jersey - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Questa sera si apre la strada come previsto da programma, così da domani mattina il ponte sarà aperto alla viabilità anche in direzione centro. Il cantiere proseguirà mantenendo aperta la viabilità». Costo del secondo stralcio: 860 mila euro. Il primo valeva quasi un milione di euro.