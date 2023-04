Riaperte le iscrizioni all'albo dei giudici popolari, c'è tempo fino al 31 luglio

E' in corso l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari. I cittadini, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione fino al 31 luglio in Comune. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello. Serve cittadinanza italiana, età tra i 30 e i 65 anni e diploma. Non possono chiedere l'iscrizione all'albo i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, forze dell'ordine e i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Requisiti

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

-avere la cittadinanza italiana;

-godere dei diritti civili e politici;

-avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;

-essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;

-essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;

-buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.