Riapre il parco Perlasca, nuovi giochi per i bambini del centro e città Giardino

Domani, 30 aprile, riapre il Parco Perlasca. «Avevamo promesso di riconsegnarlo alla città entro maggio e così abbiamo fatto - annuncia l'assessora al verde, Chiara Gallani - .Ora il parco può contare su nuove altalene, nuove panche e tavoli, la riorganizzazione dell’area dedicata ai più piccoli con nuovi giochi, per un investimento totale di circa 150.000 euro». Nelle prossime settimane saranno allestiti dei nuovi tappeti elastici, suggeriti dagli stessi genitori che frequentano il parco: «Un’iniziativa che abbiamo accolto e cui abbiamo dato seguito con piacere. In autunno, quando sarà finita la stagione di maggiore frequenza del parco da parte dei più piccoli, provvederemo con il secondo stralcio dei lavori per il rifacimento di alcune pavimentazioni» chiude Gallani.