Suona la campanella, ritorno in classe senza mascherina per oltre 100 mila studenti

Torna a suonare la campanella oggi 12 settembre per gli oltre 100 mila studenti del padovano di vario ordine e grado. Sono cadute le restrizioni legate allo stato d’emergenza, ovvero l’obbligo di distanziamento e di indossare la mascherina (l’uso della Ffp2, però, resta per i soggetti fragili, che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid). Vengono meno anche per docenti, amministrativi e Ata le linee guida che lo scorso anno avevano determinato un allontanamento dalla scuola se non immunizzati. Rientrano, in pratica, e dopo le molte polemiche che le sanzioni avevano generato, i prof «no-vax» sospesi in quanto non vaccinati. Anche se, è bene ricordarlo, la situazione continuerà ad essere monitorata, tanto che l’Ufficio scolastico territoriale mantiene aperto il relativo tavolo con Ulss, così come resta nelle scuole la figura del referente covid, che tra l’altro dovrà occuparsi della gestione dei casi positivi. Inoltre, a seconda dell’evoluzione del quadro epidemiologico, saranno fissate norme specifiche per le quarantene e il rientro in classe.