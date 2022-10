Scuole, Venturini: «Servono risorse per installare impianti di ricircolo dell'aria»

«Installare degli impianti di aerazione e di ricircolo dell’aria all’interno delle scuole, magari approfittando del periodo delle prossime vacanze natalizie, sarebbe molto utile per abbassare il rischio di contrarre malattie: non solo il Covid ma anche l’influenza»: Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio Regionale, ha presentato una mozione chiedendo alla Regione di sollecitare il Governo a trovare i fondi necessari per questi interventi.

Ricircolo dell'aria

Aggiunge Venturini: «Già durante la pandemia abbiamo constatato che il ricircolo d’aria nei locali è molto utile al contrasto della diffusione delle malattie. Ovviamente nei mesi freddi, in assenza di appositi sistemi, per garantire il cambiamento d’aria occorre aprire le finestre; una pratica che, anche vista la crisi energetica, non sembra la più idonea. Per questo riteniamo, in questo anche recependo le indicazioni di diversi genitori e del FOPAGS, il forum dei genitori della provincia di Padova, che la soluzione più adeguata sia dotare le scuole di questi impianti di aerazione. La Regione del Veneto ha già stanziato risorse a questo scopo e ora chiediamo al Governo di fare altrettanto, per migliorare il livello dei nostri istituti e per fare tesoro delle esperienze che abbiamo vissuto, come la necessità di usare la didattica a distanza, e che non vogliamo che si ripetano di nuovo».