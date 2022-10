A Chiesanuova un momento di ricordo del vicesindaco Claudio Sinigaglia

In memoria di Claudio Sinigalia, vicesindaco di Padova e consigliere regionale, scomparso quasi 2 anni fa, i suoi amici e familiari hanno roganizzato un incontro per ricordare i momenti insieme. Sabato 8 ottobre alle 18, al cinema Esperia di Chiesanuova

Il ricordo

«A poco meno di due anni dalla scomparsa di Claudio Sinigaglia vogliamo ricordarlo dando voce ad alcune persone che lo hanno incontrato nei diversi ambiti che lo hanno visto attivo e presente in modo incisivo: formazione e scuola, impegno politico, partecipazione e decentramento, salute e diritti sociali, sport, pace e famiglia - si legge nell'invito .Mai superficiale, sempre preparato e attento sia che si trattasse di organizzare eventi sportivi piuttosto che pensare a come dare rifugio ai senza tetto. Questa iniziativa sarà un momento che darà modo di descrivere perché molte persone, oltre alla sua famiglia, sentono la mancanza di Claudio, potremo capire la dimensione del vuoto che ha lasciato nelle persone che ha incontrato nel suo percorso, ma anche delle tracce lasciate lungo un cammino che continua con l’impegno di tante persone che hanno potuto condividere con lui un pezzo di strada. L’evento sarà ospitato presso il cinema Esperia a Chiesanuova perché è proprio in questo quartiere della città di Padova che è nato e maturato il suo impegno sociale e politico».