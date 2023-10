Schiesaro: «La sentenza del Giudice di Pace? Determinata dalla scelta del Comune»

Sul ricorso al Giudice di Pace e l'esito che ha dato ragione all'automobilista ricorrente, la cosa giusta da dire è il comune che ha deciso di lasciare correre. Può sembrare paradossale visto che il ricorso è di fatto contro il modo in cui è stato usato un dispositivo che serve proprio a verificare se si corre troppo lungo una determinata strada, nella fattispecie la SR 307 nel tratto che attraversa il comune di Cadoneghe. Eppure è andata proprio così, da quello che traspare dopo la sentenze. Perché non c'è solo quella di questa mattina, ma anche un'altra risalente a lunedì 30. Sono di fatto 8 le multe cancellate e quindi due le sentenze nei confronti di altrettanti ricorrenti.

Nelle motivazioni della giudice, la dottoressa Nazzarena Zanini, si può leggere che il Comune di Cadoneghe si sia costituito, quindi presentato all'udienza, ma non ha volutamente prodotto materiale documentale. E' quindi questa omessa produzione, voluta, che ha dato il via libera alla decisione della Giudice di Pace. Ed è questa linea che ha deciso di prendere l'amministrazione comunale e che terrà anche nelle prossime udienze. Le multe non saranno quindi annullate per le motivazioni presenti nei ricorsi, come la mancata presenza della segnaletica. «Se così fosse stato il Comune avrebbe potuto difendersi facilmente, ma non è nel nostro interesse. A noi preme invece andare a fondo all'indagine interna», precisa Schiesaro. «Siamo all'ultimo miglio», dichiara il Sindaco. Il sindaco Schiesaro si guarda bene dal fare qualsiasi tipo di riferimento, ma è naturale pensare che allora non fosse vero che tutto fosse in regola, come a suo tempo aveva dichiarato l'ex responsabile della Polizia Locale di Cadoneghe, Giampietro Moro. La sensazione è che le multe alla fine saranno tutte annullate. A Schiesaro chiediamo anche di quelli che le multe le hanno già pagate. «Stiamo lavorando anche rispetto a questo, si arriverà a una soluzione anche in quel senso. Serve solo il tempo necessario, ma tra non molto sarà tutto chiarito».