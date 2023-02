Viaggio della Memoria: rientrati gli studenti delle superiori che hanno visitato i luoghi della Shoah

Sono rientrati i circa 100 ragazzi in rappresentanza degli istituti Calvi Cornaro da Vinci, Modigliani, Selvatico e Ruzza che dal 12 febbraio hanno compiuto un viaggio di studio sono stati nei luoghi della Shoah. Dopo due anni di sospensione forzata, infatti il Comune di Padova è tornato ad organizzare il Viaggio della Memoria per le scuole superiori della città. Nei due turni di viaggio, dal 15 al 18 gennaio e dal 12 al 15 febbraio 2023, sono complessivamente 200 gli studenti che hanno vissuto l’intensa esperienza di studio, visite e approfondimento da Padova a Trieste, Budapest, Auschwitz/Birkenau e Vienna. In questo secondo viaggio i giovani studenti sono stati accompagnati dai docenti delle loro scuole, da Luciana Amodio della Fondazione Perlasca e Davide Romanin Jacur della Comunità Ebraica. Con loro anche il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Pietro Bean