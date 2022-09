Nuova vita per il campo di calcetto, ma niente piastra polivalente: la scelta del Comune

La Giunta comunale di Vigonza ha deciso di rifare il campetto da calcetto che si trova nel quartiere degli Alpini con una tecnologia moderna di fondo in erba sintetica che garantisce un’ampia durata e un confort importante di gioco. È stato invece deciso di non fare la piastra in cemento sempre destinata allo sport a poche centinaia di metri nel parco dietro la piazza.

Vigonza

Spiega il sindaco Gianmaria Boscaro: «La nostra linea è chiara: prima si recuperano e si sistemano le strutture esistenti e poi se ne fanno di nuove. In questo caso c’era un duplice problema. Innanzitutto il Ministero che doveva finanziare la realizzazione della piastra ha ridotto sensibilmente il finanziamento e poi la Giunta ha ritenuto di non investire su una nuova struttura a pochi metri da dove ci sono strutture sportive già esistenti in stato di degrado. Il Quartiere degli Alpini rappresenta un polo sportivo per i quartieri centrali con campi da basket, palestra, pista di pattinaggio e campo da calcetto ora inutilizzabile e quindi abbiamo deciso di investire sulla sistemazione di questo campetto». Il vicesindaco e assessore allo sport Filippo Pastore aggiunge: «Quando parlavamo di una politica comunale rivolta ai nostri ragazzi qualcuno sorrideva, ma questo è un altro tassello che va in questa direzione dopo il doposcuola rafforzato e le proposte culturali che il Comune ha inviato alle scuole superiori e medie. Si tratta di una struttura sportiva per i ragazzi che verrà messa a disposizione gratuitamente a chi voglia giocare con gli amici. L’area verrà recintata e sarà aperta e chiusa da un soggetto che verrà individuato al termine dei lavori che non lasciare la zona incustodita Oggi la situazione è veramente di degrado visto che essendo un’area recintata talvolta viene usata come area cani, altre volte i nostri ragazzi ci vanno a giocare nonostante il terreno in pessime condizioni». Conclude l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Cacco: «Non installeremo l’illuminazione notturna perché verrà chiusa alla sera. Si tratta di una struttura inserita in ambito residenziale e vicino a delle case e quindi bisogna bilanciare la necessità dei nostri giovani di divertirsi in modo sano con la quiete dei residenti».