Programmato per la prossima primavera il rifacimento del ponte sul fiume Fratta Gorzone

Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, ha firmato il decreto per il rifacimento del ponte sul fiume Fratta in località Valli Mocenighe sulla S.P. 91 “Moceniga” a Piacenza d’Adige.

Ponte

L’inizio dei lavori è calendarizzato per la prossima primavera per cercare di ridurre al massimo il disagio per il trasporto, in particolare quello pubblico scolastico e per garantire il minor impatto possibile sulla viabilità che oggi non ha alternative, se non con gravi disagi per l’utenza. La Provincia di Padova ha incaricato un tecnico strutturista che effettuerà una relazione sulla sicurezza per il transito. L’ultima perizia è stata realizzata a marzo 2020 e non erano stati evidenziati aspetti di rischio imminenti per la circolazione. «Il progetto per il rifacimento del ponte è già pronto - ha detto Fabio Bui - e prevede un importo complessivo di un milione e 500mila euro. Avevamo programmato l’inizio dei lavori per la prossima primavera, in concomitanza con la fine dell’anno scolastico, quando il traffico si riduce considerevolmente visto che i tecnici non sollecitavano un intervento così tempestivo. Ora attendiamo le ultime valutazioni per decidere di conseguenza. La Provincia di Padova ha investito in modo considerevole sui ponti: 7milioni e 400mila euro per l’anno 2021, 8milioni e 600mila euro per il 2022 e 6milioni e 300mila euro per il 2023. Si tratta di una pianificazione importante che vuole mettere in sicurezza tutti gli impalcati del territorio per garantire a tutti i cittadina la massima sicurezza».