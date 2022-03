Covid, la raccolta differenziata non si ferma: come conferire in sicurezza i rifiuti

Nei mesi del Covid, anche quelli più duri, Etra non ha mai interrotto il servizio di raccolta dei rifiuti. Pur tra mille difficoltà, addetti ammalati, quarantene, lockdown, si è provveduto affinché i rifiuti venissero raccolti correttamente e in assoluta sicurezza. «Un imponente sforzo organizzativo e una grande disponibilità ed elasticità da parte del nostro personale - commenta il presidente Flavio Frasson - ci hanno permesso di fronteggiare l’emergenza. Purtroppo però il virus circola ancora. Per non esporre, quindi, inutilmente gli addetti e per diminuire comunque i rischi di contagio, siamo ancora tutti tenuti ad osservare delle regole, anche quando conferiamo i nostri rifiuti».

Conferimento rifiuti Covid

Come previsto anche da una nota tecnica emessa recentemente dalla Regione Veneto, qualora si sia positivi al Covid19, è importante per tutte le frazioni di rifiuto utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro, entrambi della tipologia corretta per i materiali raccolti. Particolare attenzione andrà posta per fazzoletti di carta, carta da cucina, mascherine, guanti, tamponi per i test e materiali che potrebbero essere contaminati, che andranno inseriti in una busta separata – chiusa – che andrà poi conferita nel contenitore del secco residuo. I sacchetti vanno sempre chiusi bene e bisogna assicurarsi che non vengano rotti da eventuali oggetti appuntiti o taglienti (nel qual caso è bene avvolgerli con carta o qualcosa che protegga le parti acuminate). Per quanto riguarda il vetro, si può continuare a conferirlo, come sempre fatto, negli appositi contenitori. Nessun problema, invece se non si è positivi al Covid19. A scopo precauzionale, però, è comunque sempre opportuno inserire in buste separate fazzoletti di carta, rotoli di carta, mascherine, guanti, tamponi per i test, chiuderle bene e conferirle nel secco