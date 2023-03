Rifiuti, operative le nuove isole ecologiche nella prima cintura urbana

Sono state posizionate le nuove isole ecologiche allestite nel territorio di Campodarsego. Le prime tre sono state installate in via A. Manzoni, in via A.W. Mozart nel Parco del Santo, in via G. Puccini, mentre una quarta isola verrà installata nelle prossime settimane in piazza san Martino, per la quale saranno prima necessari dei piccoli lavori di adeguamento.

Isole ecologhiche

Alle nuove isole possono accedere circa 380 utenze, domestiche e non. Solo per queste utenze, da lunedì 3 aprile il servizio porta a porta per carta e cartone, vetro e imballaggi in plastica e metalli cesserà definitivamente e, quindi, l'unico modo per conferire h24 i rifiuti sarà alle isole posizionate nei giorni scorsi. «Il posizionamento delle nuove isole ecologiche, che riguarda non tutto il territorio comunale bensì solo 380 utenze - spiega il sindaco di Campodarsego, Valter Gallo - è stato realizzato in stretta collaborazione tra amministrazione comunale, Etra e Bacino Brenta Rifiuti. Lo scopo è migliorare la raccolta differenziata, facilitando l'accesso al servizio e, al tempo stesso, avendo cura del territorio a partire dal suo decoro». Aggiunge il presidente Etra, Flavio Frasson: «L’obiettivo del servizio, voluto da Etra in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti, è quello di migliorare la qualità e l’efficienza del servizio rifiuti. Le nuove isole sono, infatti, destinate a sostituire il servizio porta a porta o quello effettuato con contenitori condominiali, che verranno ritirati, per le categorie Carta e cartone, Imballaggi in Plastica e metalli e Vetro». Per il conferimento dell’Umido rimarranno gli attuali contenitori e il servizio di svuotamento porta a porta non subirà variazioni. Anche per il Secco residuo al momento il servizio rimarrà invariato, nonostante sia in fase di valutazione la possibilità di integrare l'isola ecologica di adeguate attrezzature ad accesso controllato. I contenitori di Carta e Cartone e Vetro ad oggi in dotazione potranno essere tenuti per uso proprio, ma non dovranno essere più esposti su suolo pubblico; in alternativa sarà disponibile il servizio di ritiro gratuito o chiamando il numero telefonico 049 8098570 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 e al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 oppure inviando un’email all’indirizzo startup@etraspa.it indicando i dati dell’intestatario dell’utenza e un numero di telefono al quale essere ricontattati.

Come utilizzarle

Etra ha inviato agli utenti delle prime tre isole una lettera informativa con tutte le informazioni utili e la nuova Ecocard personale che sostituirà quelle eventualmente in loro possesso, e che dovrà essere utilizzata per conferire i rifiuti e, solo per le utenze domestiche, anche per accedere al Centro di raccolta di via Luigi Galvani. Solo le utenze che hanno ricevuto la lettera potranno, dunque, utilizzare le nuove isole con accesso 24 ore su 24. I nuovi contenitori sono attrezzature innovative ad accesso controllato. I conferimenti non avranno addebiti e saranno tracciati esclusivamente a scopo statistico. Per non creare guasti che potrebbero bloccare le attrezzature, è importante riempire la bocca di carico in modo adeguato, senza eccedere con materiali troppo voluminosi o pesanti. Si raccomanda pertanto di non preparare sacchi di grandi dimensioni e di non abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori.