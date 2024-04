Giornata della Terra, raccolti 24 sacchi di rifiuti dai volontari di Retake Padova

Per celebrare la Giornata della Terra i cittadini volontari di Retake Padova assieme agli Amissi del Piovego e il Comitato Mura divisi in quattro gruppi hanno fatto un intervento di clean up del parco Fistomba e delle zone limitrofe, coprendo la zona di via Grassi e Porta Portello (in gestione al Comitato Mura) compresi gli argini via terra e via acqua grazie alla chiatta messa a disposizione dagli Amissi del Piovego con partenza dal Fistomba arrivando fino al Sostegno Roncajette.

Retake Padova

I 25 volontari hanno raccolto ben 24 sacchi di rifiuti e una grande quantità di legname, pneumatici e polistirolo presenti nelle acque del Piovego. Per la cittadinanza interessata a scoprire l’attività di Retake Padova è stato allestito uno spazio informativo con documentazione fotografica relativa ai vari interventi che normalmente la fondazione Retake E.T.S. C’è stato inoltre un momento di convivialità nel punto ristoro all’interno del parco; gli interventi previsti nel pomeriggio relativi alla pulizia con le canoe in un altro tratto del Piovego sono stati interrotti dal maltempo. Retake Padova, Amici del Piovego e Comitato Mura hanno messo in luce il potere dell'azione collettiva nel preservare e valorizzare spazi urbani e naturali. Questa iniziativa conferma come piccole azioni locali possano contribuire al benessere collettivo e alla tutela dell'ambiente. È stata certamente una giornata passata in allegria, facendo quello che sanno fare i volontari Retake: riportare bellezza e decoro in un incantevole angolo della nostra città dimostrando impegno civico e amore per l’ambiente.