Furbetti dei rifiuti, installata una nuova telecamera per immortalarli

Dopo le molte segnalazioni e i riscontri avvenuti per l’annoso problema del conferimento improprio dei rifiuti in via Veneto, l’amministrazione comunale di Selvazzano Dentro è corsa ai ripari installando una videocamera di ultima generazione per controllare il fenomeno.

Telecamera

Sottolinea il sindaco Giovanna Rossi: «Grazie alla fattiva collaborazione del comandante Enrico Maran del consorzio di polizia municipale Padova Ovest è attivo un occhio elettronico di proprietà del Consorzio in grado di identificare chi si macchia di questo reato ambientale. Ora l’isola ecologica di via Veneto è monitorata ed attenzionata dalle forze dell’ordine. Spiace dover arrivare a simili provvedimenti perché basterebbe rispetto ed educazione per il territorio in cui viviamo». Aggiunge Giacomo Rodighiero, assessore alla sicurezza e agli impianti di videosorveglianza: «Con l’utilizzo di questi strumenti cerchiamo di arginare comportamenti che purtroppo riscontriamo sempre più spesso nel nostro territorio. I Selvazzanesi hanno a cuore l’ambiente circostante, ma per colpa di qualche incivile ne fa le spese la comunità in fatto di decoro e pulizia. Questo non è e non sarà il primo intervento del genere, stiamo lavorando sulle aree più colpite da questo fenomeno». Conclude l'assessore all'ambiente Mara Lazzaro: «Sono già due le sanzioni comminate ad altrettanti cittadini che hanno conferito in modo illegittimo i rifiuti di casa o il materiale di risulta proveniente da lavori edili. Per vivere in una città pulita è necessario che tutti i cittadini collaborino attivamente anche con piccoli importanti gesti quotidiani».