260mila ricerche per capire dove buttare i rifiuti: grande successo per l'app padovana

I padovani sono sempre più sensibili ai temi ambientali: a testimoniarlo i numeri del 2021 de “Il Rifiutologo”, l’app che consente di informarsi, direttamente sul proprio cellulare, sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati e segnalare eventuali criticità in merito ai servizi ambientali, migliorando il decoro urbano.

260mila ricerche

L'applicazione, utilizzata sia da utenti privati che da aziende, nel corso del 2021 ha registrato quasi 260mila ricerche effettuate dagli utenti per ricevere supporto sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre, si sono registrate più di 6mila segnalazioni relative al decoro urbano, per cassonetti troppo pieni o rifiuti abbandonati. L’app, creata nel 2011 dal Gruppo Hera, è promossa da AcegasApsAmga sui territori serviti come strumento digitale per avvicinare cittadino e azienda, creando un dialogo semplice e diretto. Dal 2020, inoltre, è attiva la sua versione anche per Alexa, assistente vocale di Amazon. Il Rifiutologo è disponibile, oltre come Skill di Alexa, per dispositivi mobili Android ed IOS.

Dove lo butto?

“Il Rifiutologo” offre un elenco con 4.000 voci consultabili: digitando il materiale da buttare, compare subito il posto giusto in cui conferire il rifiuto. Per i prodotti di largo consumo, inoltre, è possibile scansionare il “codice a barre” con il cellulare per ricevere immediatamente le informazioni su come effettuare la raccolta differenziata. Inoltre, se un materiale non è presente nel database, il cittadino può segnalarlo tramite l’applicazione, sarà poi AcegasApsAmga ad aggiornare l’archivio: si tratta di un meccanismo di “crowdsourcing” (cioè aggiornato con il contributo degli stessi utenti), che permette a “Il Rifiutologo” di migliorare costantemente nel tempo. Nel 2021 gli utenti padovani hanno utilizzato queste funzionalità per quasi 260.000 ricerche: le domande più frequenti hanno riguardato la destinazione di sfalci e ramaglie (8.700 richieste); abiti usati (6mila richieste) e cartoni per la pizza sporchi (5.000 richieste). Dati che dimostrano non solo la volontà dei cittadini di fare la raccolta differenziata, ma di farla bene, così da alimentare sempre più i quantitativi di materiale da avviare a riciclo e recupero.

Geolocalizzazione, mappe e segnalazioni

Grazie alla geolocalizzazione per indirizzo di residenza, l’app mostra all’utente il centro di raccolta più vicino con informazioni complete sui rifiuti da conferire e gli orari di apertura. Inoltre, grazie al Rifiutologo i cittadini possono contribuire in maniera concreta al decoro della propria città, inviando segnalazioni anche fotografiche geolocalizzate di eventuali rifiuti abbandonati, cassonetti troppo pieni o danneggiati. La fotosegnalazione arriva direttamente ai tecnici della multiutility che, una volta eseguito l’intervento, mandano una notifica comunicando al cliente che il problema è stato risolto. Scaricare Il Rifiutologo è veloce, gratuito e semplice: l’app infatti è disponibile sia su Apple Store sia su Google Play.