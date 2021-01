Rifugio del Cane di Rubano: parte l'iniziativa "A San Valentino regala un gesto unico e speciale"

Per ogni donazione da 20 euro verrà affisso sul box dell’ospite scelto un cuore simbolico: via mail sarà inviata una cartolina personalizzata da condividere sui social

Il Covid e la situazione generale dovuta alla pandemia ha messo in difficoltà anche il Rifugio del Cane di Rubano che deve sostenere costi ingenti per la gestione dei tanti cani e gatti che trovano ospitalità nella struttura in attesa di un'adozione.

L'iniziativa

Per questo motivo i volontari hanno organizzato un'iniziativa in vista del San Valentino. Chi vorrà potrà donare 20 euro (o anche di più) con l'iniziativa "Regala il tuo cuore", scegliendo l'ospite a quattro zampe a cui è possibile regalere un cuore il 14 febbraio. Per ogni donazione di 20 euro verrà affisso sul boxe dell'ospite un cuore simbolico e il donatore riceverà per mail una cartolina personalizzata che potrà condividere sui social. Tutte le offerte verranno utilizzate per le cure veterinarie. «Aiutaci a riempire il rifugio con tanti cuori rossi», è l'appello che fanno i volontari.

Come regalare il cuore

Per regalare il cuore è possibile mandare una mail ad adodistanza.legadelcanepadova@gmail.com inserendo i dati o quelli della persona a cui si vuole regalarlo: nome, ospite scelto, indirizzo mail a cui spediremo la cartolina personalizzata e la ricevuta di avvenuto pagamento che si può effettuare attraverso bonifico bancario Iban: IT71W0103012157000001610254 intestato a LNDC Padova causale "Regala un cuore". Informazioni a questo link.