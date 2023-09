Camposampierese, riprende il servizio di rilascio dei passaporti

Come annunciato nei giorni scorsi dalla Questura di Padova, a partire dal mese di ottobre viene riattivato il servizio decentrato per il rilascio dei passaporti anche per i Comuni della Federazione del Camposampierese, presso il Comando di Polizia locale siti in Piazza Castello a Camposampiero. Da mercoledì 27 settembre alle 10.00 sarà possibile prenotare online l’appuntamento attraverso il servizio digitale accessibile dal sito della Federazione dei Comuni del Camposampierese. Saranno disponibili tre date: sabato 14 ottobre, sabato 11 novembre e sabato 9 dicembre. Eventuali ulteriori date 2023 e le date del 2024 saranno rese disponibili non appena verranno comunicate dalla Questura.

Una volta fissato l’appuntamento presso il Comando della Polizia Locale a Camposampiero, il cittadino dovrà consegnare la documentazione necessaria e gli agenti della Questura presenti provvederanno al rilevamento delle impronte digitali. Una volta pronto il passaporto il cittadino dovrà recarsi presso il Comando di Polizia Locale per il ritiro nel giorno indicato dagli operatori della Questura. Il servizio è disponibile per tutti i residenti dei 10 Comuni confederati (Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero).

Commenta il presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, Antonella Argenti: «Si tratta della riattivazione di un servizio che ora viene ripristinato per dare modo ai cittadini che vivono nel territorio della Federazione di poter ottenere il passaporto senza spostamenti verso la sede centrale della Questura. Non posso che ringraziare tutti gli uffici della Questura ed in particolare il Questore Antonio Sbordone che ha colto questa esigenza del territorio e si è speso affinché il servizio, molto apprezzato dai cittadini, potesse ripartire».