Aereo in ritardo di cinque ore: famiglia padovana riceve un rimborso di mille euro

Una famiglia di Padova ha ottenuto un rimborso di mille euro da Easyjet in seguito al ricorso presentato dopo il forte ritardo subito dall'aereo che li ha portati a Londra.

Ritardo

Il volo Venezia-Londra del 16 luglio 2022 era atterrato con un ritardo di oltre 5 ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza: anziché alle ore 11, come previsto, l'aereo è giunto all’aeroporto di Londra Gatwick solamente alle ore 16.03. Un ritardo di oltre cinque ore, che ha portato non pochi disagi ai quattro viaggiatori padovani e ad altri passeggeri del volo.

Ricorso

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Venezia, che, pochi giorni fa, ha disposto che Easyjet dovrà effettuare il pagamento di mille euro nei confronti dei quattro passeggeri. «Il Giudice di Pace di Venezia - commentano da ItaliaRimborso, che ha assistito i passeggeri - ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse che incidessero sulla rotta aerea».