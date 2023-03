Prostata rimossa grazie a un robot, e a paziente sveglio: l'operazione in Azienda Ospedaliera

Il primo in Veneto, e il secondo non solo in Italia ma con ogni probabilità anche nel resto del Mondo: l'Azienda Ospedaliera di Padova taglia un nuovo, eccezionale traguardo grazie all'ennesimo, straordinario intervento chirurgico realizzato in via Giustiniani dalle équipe del dottor Ivo Tiberio, direttore Anestesia e Rianimazione, e del professor Fabrizio dal Moro, direttore di Urologia.

L'operazione

Il nome "clinico" è "Prostatectomia radicale robotica in anestesia spinale e respiro spontaneo", ma è spiegandola che si capisce l'importanza di una simile opeazione: è stata infatti asportata chirurgicamente la prostata a un paziente sveglio, a cui era stata compiuta una "semplice" anestesia spinale in quanto possiede una bolla polmonare e quindi era a rischio embolia. A rendere ancor più speciale l'intervento il fatto che a rimuovere la prostata sia stato un robot guidato dalle ferme e sapienti mani di un medico dell'équipe: l'operazione è durata un'ora e mezza ed è perfettamente riuscita, al punto che il paziente non solo non ha avuto complicanze ma è anche stato dimesso dopo due soli giorni e ora gode di buona salute. Il professor Dal Moro e Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, hanno poi anticipato che presto - probabilmente già entro maggio - verrà realizzata al terzo piano del Policlinico una sorta di "scuola robotica", ovvero una sala operatoria completamente robotizzata che servirà anche da "palestra" per gli studenti interessati a questa metodologia.