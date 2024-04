Senza fissa dimora rimpatriato: aveva trasformato una fermata del bus nel suo "rifugio"

È stato rimpatriato il senzatetto di origini nigeriane che da un anno aveva trasformato in dormitorio la pensilina della fermata del bus a Bragni, frazione di Cadoneghe. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, l'uomo è stato imbarcato in aereo per un volo diretto che l'ha riportato a casa, in Nigeria.

I fatti

Si è chiusa così una vicenda difficile che durava ormai da oltre un anno, ovvero da quando l'uomo aveva preso casa alla fermata del bus in via Vivaldi, nel quartiere Bragni, di fronte al campo sportivo Boldrin. Per crearsi un riparo, ogni sera l'uomo scendeva dal bus con il suo carico di stracci che poi appendeva sui lunghi rami degli alberi che circondano la zona, sommersa di sacchetti di plastica, abiti vecchi e resti di cibo, tappeti e coperte. Poi, al mattino, raccoglieva tutte le sue cose, le infila in sacchetti che lasciva vicino agli alberi, e se ne tornava a Padova.

Una situazione difficile seguita da vicino dall'assessore al sociale Sara Ranzato insieme al sindaco Marco Schiesaro che si sono mossi già l’anno scorso, all’indomani dell’arrivo a Bragni dell’uomo, per trovare una sistemazione decorosa, ma che per una serie di lungaggini amministrative e, nonostante molteplici sollecitazioni dell'amministrazione comunale agli organi sanitari competenti, per un anno non ha trovato una soluzione. In merito Sara Ranzato parla di «caso complesso: attraverso i servizi sociali abbiamo da subito attivato e offerto qualsiasi tipo di proposta a questa persona, che è stata ritenuta capace di intendere e volere, e che in maniera autonoma ha scelto di vivere in quel modo, ma lui ha sempre rifiutato ogni aiuto. Pur non essendo un nostro cittadino, ci siamo sempre attivati per trovare una soluzione, ma non è stato facile».

Rimpatrio

A inizio del mese di aprile l'uomo, fermato dagli agenti di polizia e accompagnato in Questura, aveva sottoscritto la volontà di ritornare nel suo paese d’origine. E così sono state avviate le pratiche per poterlo rimpatriare. «Finalmente ha commentato Schiesaro - ieri si è conclusa anche questa incresciosa vicenda: l'uomo è stato rimpatriato con un volo diretto da Linate verso la Nigeria. L’operazione è partita alle sei di ieri mattina e nel primo pomeriggio si è tenuta l’udienza davanti al Giudice di Pace che ha confermato l’espulsione assegnando una scorta di sicurezza sanitaria. Il cittadino nigeriano è stato accompagnato sotto scorta delle volanti della Polizia fino a Milano, da dove partono i voli diretti per la Nigeria. È stato necessario cambiare aeroporto perché il volo inizialmente individuato prevedeva uno scalo ma il paese ha negato lo sbarco, e così si è dovuto riprogrammare il rimpatrio e scegliere un altro volo. Dietro a questa operazione ci sono settimane di lavoro, in stretto contatto con la Questura di Padova, costantemente informata sulla situazione e con i Carabinieri che hanno svolto un importante lavoro. Con l'assessore Ranzato da un anno abbiamo messo in campo molte azioni per aiutare questa persona mettendogli a disposizione soluzioni di vitto e alloggio che però ha sempre rifiutato. Oggi procederemo con la pulizia generale dell'area a la sanificazione: desidero ringraziare i cittadini che hanno vissuto il disagio per la situazione creatasi alla fermata. Anche questa operazione è tutela della sicurezza civile e sociale, un bene prezioso che si difende ogni giorno».